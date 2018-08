Der Ball rollt wieder ...

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Mit fünf Mannschaften starten die Barnimer Fußballer in die erste Runde des AOK-Landespokals. Neben den vier Brandenburgligisten hat sich auch Landesliga-Aufsteiger und Kreispokalsieger Grün-Weiß Ahrensfelde für den Pflichtspielauftakt auf Landesebene qualifiziert.

Gleich aus vielerlei Gründen ist den Mannschaften ein ordentliches Abschneiden im Landespokal wichtig. Zum einen ist es schon traditionell der Auftakt zum Pflichtspielbetrieb einer Saison, den man nach Möglichkeit mit Blick auf den Rest der Saison schon erfolgreich bestreiten möchte. Andererseits bleibt man so im laufenden Spielbetrieb, was einige Trainer besonders an diesem Wettbewerb schätzen. Und auch das ausgeschüttete Geld ab dem Erreichen des Achtelfinales wie auch die sich dazugesellenden Einnahmen bei einem attraktiven Gegner sind sicher nicht zu verachten.

Den hat in der ersten Runde gleich Grün-Weiß Ahrensfelde zugelost bekommen. Oberligaabsteiger Victoria Seelow kommt am Sonnabend in den Barnim. Sicherlich gibt es da noch hochkarätigere Mannschaften im Wettbewerb, aber man soll ja aus Ahrensfelder Sicht auch erst einmal klein anfangen. „Natürlich wollen wir uns nicht unter Wert verkaufen, aber ein Weiterkommen wäre schon eine Sensation“, stellte dagegen der neue Teil des Ahrensfelder Trainerduos, Jürgen Beyer, vor der Begegnung fest.

Nicht in Bestbesetzung wird der Landesligaufsteiger auflaufen können. Neuzugang Martin Haustein wird mit Zerrung ausfallen und auch Dominik Gesierich wird nicht auflaufen können. Trainer Sven Orbanke hat sich die Seelower indes schon mal angeschaut und ist zum Schluß gekommen, dass die Victoria schwer zu besiegen sein wird. Aber schließlich ist es Pokal und da ist mit guten Willen fast alles möglich.

Einen langen Pokal-Trip hat der FSV Bernau vor sich. „Ich glaube, das ist der am weitest entfernteste Gegner, den wir kriegen konnten. Genau 191 Kilometer nach Döbern hin und wieder zurück“, stöhnte FSV-Coach Christian Städing. Der SV Döbern war in der vorigen Saison Sechster der Landesklasse Süd. „Im Pokal spielt die Spielklasse sowieso keine Rolle, gerade vermeintlich kleine Mannschaften trumpfen da oftmals mächtig auf“, sagte Städing zum Gegner. Einige Ausfälle müssen die Bernauer verkraften. So fehlen Ümit Ejder verletzt, Damir Coric ist noch gesperrt und einige Spieler sind noch im Urlaub.

Mit Ausfällen hat auch Union Klosterfelde zu kämpfen, die sich ebenfalls gen Süden zu ihrem Pokalgegner auf den Weg machen müssen. Landesligist FSV Glückauf Brieske/Senftenberg wartet auf die Barnimer. „Sie werden sicher hoch motiviert in das Spiel gehen, auch weil vorher dort noch großes Stadionfest ist“, erklärte Union-Trainer Gerd Pröger. Deshalb wurde auch der Anpfiff auf 18 Uhr verschoben. Ansonsten würde sich Pröger mit seiner Mannschaft schon gern wieder bis ins Viertelfinale vorkämpfen und dort muss auch nicht das Ende sein. „Wir werden Pokalsieger, wenn man gesehen hat, wie schwer sich Cottbus beim 1:0-Sieg in Glienicke getan hat“, sagte der Coach lachend.

Eine richtig schwere Kiste erwartet auch Trainer Nico Thomaschewski mit Einheit Bernau in der ersten Runde. Zwar liegt Wernsdorf fast um die Ecke im Vergleich mit den Touren der anderen Brandenburgligisten, aber er schätzt Landesligist Frankonia sehr stark ein. „Was haben sie zu verlieren? Ich denke, so groß ist der Unterschied nicht von Landesliga zu Verbandsliga. Dazu noch der Pokaleffekt und es ist eine Partie auf Augenhöhe – die Chancen stehen 50 zu 50“, sagte Thomaschewski.

Auch er kann bei der Aufstellung nicht aus dem Vollen schöpfen, denn einige Spieler sind noch im Urlaub. Die Vorbereitung war deshalb auch eher suboptimal, weil sich die Trainingsbeteiligung in Grenzen hielt. Aber das war in den Vorjahren nicht anders und die trotzdem guten Ergebnisse am Ende der Spielzeit lassen deshalb für die Saison nicht wirklich Böses erahnen.

Preussen Eberswalde reist am Sonnabend zum VfB Trebbin. Eine positiv verlaufende Vorbereitung im Rücken wollen die Preussen den ersten Pflichtspielsieg in dieser Saison einfahren.

In der Landesklasse West gehen die Trebbiner in der kommenden Spielzeit an den Start. Als Aufsteiger spielten sie in der vorigen Saison noch in der Ost-Staffel der Landesklasse und verpassten dort nur knapp als Zweiter den Aufstieg. Also dürften die Eberswalder gewarnt sein vor dem kommenden Gegner, denn Obrad Marjanovic möchte mit seinen Schützlingen die ersten Runden im Pokal überstehen.