1. FC Frankfurt reist an die Dosse

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) (Kerstin Bechly) Das erste Pflichtspiel der neuen Saison bestreitet Oberliga-Absteiger 1. FC Frankfurt am Sonnabend ab 15 im Fußball-Landespokal bei Schwarz-Rot Neustadt. Im Kreispokal steht für sieben Frankfurter Mannschaften am Wochenende die Ausscheidungsrunde an.

„Wir wollen uns nach der zweieinhalbstündigen Autobahn-Anreise belohnen, wollen als Favorit beim Landesligisten weiterkommen“, nennt Jan Mutschler das Ziel zum Auftakt um den Fußball-Landespokal, der die Frankfurter zu Schwarz-Rot Neustadt führt. Das Spiel wird im fünf Kilometer entfernten Seestadion in Wusterhausen austragen. Der FCF-Jungtrainer (35) ahnt, dass es wieder schwierig werden kann, sich beim ehrgeizigen und kampfkräftigen Gastgeber um Coach Stefan Taube (30) durchzusetzen.

Die Dosse-Städter haben in Testspielen gegen Brandenburgligisten ordentliche Resultate erzielt, unterlagen in Werder 2:4, gewannen gegen BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow mit 5:3. Und vor fast genau einem Jahr waren die Frankfurter als Oberligist beim damaligen Brandenburgligisten Ludwigsfelder FC mit einem 2:3 schon in der 2. Runde aus dem Cup geflogen.

„Wir müssen in Neustadt willensmäßig gegenhalten“, fordert Mutschler. Einsatz und Willen habe er in den vier Wochen der „ordentlichen Vorbereitung mit unterschiedlichen Testspiel-Ergebnissen“ erlebt. „Wir haben viermal die Woche trainiert, das merkte man und das behalten wir bei.“ Deshalb erwartet er eine gute Fitness auch für den Brandenburgliga-Start am 25. August beim FSV Bernau. „Das Team wächst harmonisch zusammen“, hat er festgestellt.

Etwa sechs Wochen wird Leon Herzberg nach OP seines doppelten Mittelhandbruchs pausieren müssen. Seinen Platz auf der Sechser-Position können neben Paul Karaszewski vorerst Mathias Reischert oder Tobias Fiebig einnehmen. Für Schlussmann Damian Schobert (19/Sehnenanriss) soll Marvin Benno Lähne den Pokalauftakt bestreiten. Wegen weiterer Verletzungen (u. a. Niclas Weddemar, Lukas Guttke, Dustin Paul Gutzmann, Paul Peschke, Justin Winkel) stellt sich die Mannschaft fast von allein auf.

Personell arg gebeutelt aufgrund verletzter und erkrankter Spieler, Einschulungen und Urlaub geht auch Blau-Weiss Markendorf ins Pokalrennen – am Sonnabend, Anpfiff 15 Uhr, sind die Landesklasse-Fußballer in der Ausscheidungsrunde um den Kreispokal von Ostbrandenburg Gäste bei Pneumant Fürstenwalde. „Wir nehmen die Aufgabe dennoch ernst und wollen in die nächste Runde, auch wenn es schwer wird“, fasst Trainer Denny Danowski zusammen. Die Fürstenwalder, Aufsteiger in die Kreisoberliga, hatten in der vorigen Saison Preußen Beeskow aus der Landesklasse aus dem Pokal gekickt. Wen Danowski tatsächlich aufstellen kann, weiß er am Freitag. Er hofft, dass der Pole Mateusz Nowaczewski bis zum Pokalspiel endlich eine Freigabe erhält.

Union Frankfurt sieht sich in der Partie bei der SG Wiesenau (Sa/15 Uhr) als Außenseiter im Aufeinandertreffen zweier Kreis-oberligisten. „Aber wir haben in der Vorbereitungsphase gut gearbeitet und einige gute Testspiele gehabt und hoffen deshalb auf eine Überraschung“, zeigt sich Trainer Hartmut Voigt optimistisch. Auf seine Mannschaft wartete gestern noch ein „hammerhartes Training“, um vor allem gut in die Punktspiele einzusteigen.

Bei der neu geschaffenen Spielgemeinschaft Rießen/Möbiskruge II (Kreisklasse) tritt bereits heute Abend, 19 Uhr in Rießen, Union Frankfurt an. Für den Trainer des Kreisoberligisten Frank Gohl steht ein standesgemäßer Sieg außer Frage.

Dem USC Viadrina (gegen die SpG Wellmitz/Coschen) und Lok II (gegen Borussia Fürstenwalde I) sind als einzige Frankfurter Mannschaften Heimspiele vorbehalten. Antreten müssen noch die Zweite und Dritte von Blau-Weiss Markendord.