Senioren bekommen eigenes Reich

Zukunft der Pflege: Simone (v.l.) und Patric Leske geben Martin Patzelt und Enrico Hartrampf Einblick in die Praxis . © Foto: Gerrit Freitag

MOZ

Eisenhüttenstadt (Patrizia Czajor) In Senioren-WGs sollen Menschen bis ins hohe Alter möglichst selbstständig leben. Sehr gefragt ist diese Wohnform auch in Eisenhüttenstadt. Jetzt eröffnet auch die Pflegeeinrichtung Leske über ihren zweiten Tagespflegestützpunkt seine erste Wohngemeinschaft für Ältere.

Für die Pflegeeinrichtung von Geschäftsführerin Simone Leske ist die Eröffnung der ersten Senioren-WG an der Straße der Republik Neuland. Planmäßig soll die komplett barrierefreie Wohngemeinschaft für acht Personen genau über dem zweiten Tagespflegestützpunkt im November eröffnet werden. Über den Mangel an Interessenten kann sich der Bauherr und Eigentümer der sanierten Wohnungen, die Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft, schon jetzt nicht beschweren. Der Leiter der Wohnungswirtschaft Enrico Hartrampf berichtet, dass bei den bereits 60 eingegangenen Bewerbungen darauf geachtet werde, welchen Pflegegrad und welchen Bedarf die Personen hätten. „Mit dem Pflegedienstleister haben wir einen guten Partner gefunden“, findet Enrico Hartrampf – gerade in Hinblick auf die Ziele der städtischen Gebäudewirtschaft, Wohnbereich zu sanieren sowie geeigneten Wohnraum anzubieten.

Für die Pflegeeinrichtung ist die Eröffnung der ersten WG für Senioren auch ein Zukunftsprojekt. „Die Wohnform ist super gefragt“, sagt Patric Leske, stellvertretender Geschäftsführer der Pflegeeinrichtung. Der 32-Jährige sieht das auch als sein persönliches Projekt an, denn es gibt seiner Meinung nach noch zu wenige Alternativen zum gewöhnlichen Pflegeheim, das aber nicht den Vorstellungen eines jeden Senioren entspreche. „In der WG hat jeder noch sein eigenes Reich“, betont Patric Leske und ist der Ansicht, dass ältere Menschen gerade in Wohngemeinschaften noch möglichst autonom leben könnten. „Nicht alle sind im hohen Alter hilfsbedürftig.“

Aus diesem Grund freute sich auch Martin Patzelt, der im Rahmen des Projekts „Politik trifft Praxis“ die Pflegeeinrichtung in Eisenhüttenstadt sowie das neue Gebäude der künftigen Senioren-WG besuchte, über die zentrale Lage des Pflegedomizils. „Man hört den Postboten und die Kinder lachen“, wies der CDU-Bundestagsabgeordnete vor dem Rundgang hin. Auf diese Weise werde den älteren Bewohnern ermöglicht, findet er, weiterhin am Leben teilzunehmen. „Es ist schön, dass der Wohnungsanbieter so etwas auch mitmacht“, betonte der Politiker.

Während seines Praxistags in Eisenhüttenstadt stellte der Bundestagsabgeordnete hingegen ebenfalls fest, dass es gerade im Bereich der Pflege noch viel anzupacken gibt. Während des Besuchs einer pflegenden Angehörigen sei er aber auch „schwer beeindruckt“ von dem Engagement einer Ehefrau gewesen, die seit Jahren ihren schwer kranken Ehemann zu Hause pflege, erzählt Martin Patzelt. Gleichzeitig sei ihm anhand ihres Falls deutlich geworden, wie wenig die Politik für diese Menschen tue. „Obwohl sie uns eigentlich einen Pflegeplatz ersparen“, sagt er.

Zugute kommen würde Angehörigen laut Simone Leske etwa die Kurzzeitpflege. Doch das Angebot, eine pflegebedürftige Person für eine begrenzte Zeit in eine vollstationäre Pflege zu geben, um selbst ein wenig auszuruhen, ist für Angehörige nur begrenzt verfügbar. „Es rechnet sich für Pflegedienste einfach nicht“, wie die Geschäftsführerin weiß. Wichtig wäre also, das Angebot gerade für die Anbieter finanziell attraktiver zu machen.

Martin Patzelt, der im Familienausschuss sitzt, erhofft sich durch diesen Besuch zu erfahren, wo gerade auch politisch „lohnende Investitionen“ zu machen sind. Denn Politiker verabschiedeten zwar Gesetze und Verfügungen, doch müssen laut Martin Patzelt auch sehen, zu welchen Ergebnissen diese eigentlich in der Praxis führen.