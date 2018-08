Institut feiert Jubiläum mit einem Neubau

Olav Schröder

Schönow (MOZ) Im 60. Jahr seines Bestehens und im 25. Jahr seiner Neugründung hat das Institut für Fortpflanzung (IfN) am Donnerstag einen Anbau für Forschungs- und Ausbildungszwecke in Betrieb genommen. Direktor Markus Jung kündigte zugleich den Bau eines Seminarhauses an.

„Wenn Milch- und Fleischprodukte in hoher Qualität angeboten werden, dann hat das Schönower Institut einen großen Anteil daran“, sagte Brandenburgs Landtagspräsidentin Britta Stark zur Eröffnung des Neubaus. Auch die brandenburgische Wirtschaft werde durch die Arbeit des Instituts gestärkt, das deutschland-, europa- und weltweit über zahlreiche Partner verfüge.

Unterstrichen wird diese Einschätzung durch die ebenfalls am Donnerstag erfolgte Aufnahme des 25. Institutsmitglieds. Es ist die Pig Improvement Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Schweinezucht mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Tennessee.

Das Institut in Schönow konzentriert sich auf Methoden und Verfahren in der Tierzucht. Das Besondere der Einrichtung sei, so Markus Jung, die praxisorientierte Forschung und Weiterbildung. Hier sei es in Deutschland führend.

Über Infrastrukturkostenzuschüsse und Fachprojekte hat das Land das Institut mit 750 000 Euro in diesem Jahr gefördert. Zwei Millionen Euro wurden in den Standort an der Bernauer Allee in Schönow investiert. 1,6 Millionen Euro davon hat das Land aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) verwendet und mit 400 000 Euro an eigenen Mitteln ergänzt. Zu dieser Investition gehört nicht allein der Neubau, sondern auch die weitere Ausstattung mit Geräten. In dem zweigeschossigen Gebäude entstanden Büros für die wissenschaftliche Arbeit sowie ein Saal für Ausbildung und Wissenschaftsveranstaltungen. Brandenburgs Agrarstaatssekretärin Carolin Schilde würdigte die Arbeit des Instituts, das sich an dem „traditionsreichen Standort der modernen Nutztierhaltung und dem Tierwohl widmet“.

Es sei nach der Wende nicht überall gelungen, Forschungseinrichtungen in eine neue Zeit zu führen, so der Barnimer Landrat Daniel Kurth. Er erinnerte beispielsweise an die Pflanzenschutzforschung in Eberswalde. Als „Botschafter Bernaus“ bezeichnete Bürgermeister André Stahl das Institut, auf das die Stadt stolz sein könne. Es seien hochqualifizierte Arbeitsplätze in dem weltweit vernetzten Kompetenzentrum entstanden.

Das IfN ist aus dem 1958 gegründeten Institut für Künstliche Besamung Schönow hervorgegangen. Die ersten Forschungen zur Biotechnik begannen. Der erste Direktor damals war Hans Straßburg. Nach der Wende wurde das Institut als Mehrländereinrichtung als Verein neu gegründet.

Gebildet wird das Kompetenzzentrum heute vom IfN-Trägerverein und der 2009 ausgegründeten GmbH. Die Struktur entspricht der Trennung von Forschung und Dienstleistung. Als Alleinstellungsmerkmal für das Institut gelte einerseits die praxisorientierte Forschung, und andererseits der unmittelbare Transfer der Ergebnisse in die Praxis, so Direktor Markus Jung. In dem Kompetenzzentrum arbeiten heute 43 Beschäftigte.

Der Standort, so Markus Jung, soll noch erweitert werden, und zwar um ein Seminarhaus, das dem Ausbau der Aus- und der Weiterbidlung dienen soll. Die Baugenehmigung dafür liege bereits vor, das Institut erwarte nunmehr den Eingang der Angebote.