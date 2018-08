Auf einen Schluck mit Ulrich Maaß: Weit über hundert Sorten, überwiegend Rotwein, bietet der Händler im Weinkontor in der alten Ofenfabrik an. Dort, wo sein Großvater einst Kacheln brannte, verkostet und verkauft er heute edle Tropfen. © Foto: Andreas Gora

Eberswalde Wenn Ulrich Maaß gefragt wird, was der Eberswalder gern trinkt, gibt er sich diplomatisch. Seit Jahren betreibt er das Weinkontor in der Alten Ofenfabrik und weiß, dass der Kunde im Sommer eher zum Leichten tendiert.

„Alles was schmeckt, ist richtig“, sagt Ulrich Maaß (56), wenn man ihn nach dem idealen Wein für den Sommer fragt. Wer wie der frühere FC-Bayern-Trainer Louis van Gaal selbst bei den hitzigen Temperaturen in diesem Jahr lieber einen schweren Rotwein genießt, soll das bitteschön tun. Die meisten Geschmäcker aber tendieren, wenn es draußen warm ist, zum leichten Weißen. Hoher Alkoholgehalt und Geschmacksintensität strengen an. Beides sei bei Rotwein eher anzutreffen und deshalb wird dieser in den kälteren Monaten bevorzugt. Generell, meint der Experte, der in seinem Geschäft 140 verschiedene Tropfen anbietet, zu beobachten, dass Weine wieder leichter werden.

Wie der Wein wird, darüber entscheiden Region und Hersteller. Je mehr Sonne und je reifer die Traube, desto mehr Zucker und Alkoholgehalt. Aufgrund fehlender Sonne ist Deutschland deshalb eher Weißweinland. Doch auch die österreichischen Nachbarn haben ihr Handwerk gelernt. Von dort empfiehlt Ulrich Maaß einen Grünen Veltiner. Ein Weißwein benannt nach der Rebsorte. Beliebt sei aber auch der Vinho Verde aus Portugal, der seinen Namen (Grüner Wein) der Region verdankt, in der er wächst. Die sei eben sehr grün. Ein trockener sehr junger Wein, der leicht moussiert, also auf der Zunge prickelt. „In Weiß oder als Rosé“, sagt der Weinhändler.

Über Menschen, die Zweitere Variante für eine Mischung aus roten und weißen Trauben halten, schüttelt er verständnislos den Kopf. „Rosé ist Rotwein“, stellt er klar. Der Saft sei grundsätzlich weiß. Die Farbe des Weines ergibt sich durch die Schale der Traube. Wie hell oder dunkel die rötliche Färbung des Rosé wird, entscheide die Zeit, die sie mit der Maische Kontakt hat. Das liege in der Hand des Kellermeisters.

Wer vielleicht auch wegen der Temperaturen, lieber gänzlich auf Prozente verzichten möchte, für den gibt es alkoholfreie Alternativen. Diese Bezeichnung ist wichtig, denn strenggenommen, handelt es sich dabei nicht um Wein. „Wein ist das Gärprodukt der Weintraube“, macht Maaß deutlich. Wird nach der Gärung Alkohol entzogen, kommt der Geschmack gleich mit raus. Produkte ohne Alkohol seien letztlich Traubensäfte, die dem Weingeschmack möglichst nahe gebracht werden. Wie beim alkoholfreien Bier geht der Händler davon aus, dass das mit der Zeit immer besser gelingt.

Haltbar sei Wein, solange er nicht „kaputt“ ist, das heißt trübe wird oder einen Essigstich bekommt. „Weißweine sollten drei bis vier Jahre, nicht älter sein. Danach sind sie immer noch trinkbar, aber sie haben sich stark verändert“, gibt der gelernte Industriekaufmann zu Bedenken. Im Kontor biete er auch einen Champagner von 2004 an. Für die besonderen Noten aber muss der Geschmack des „Trinkers“ geschult sein. Maaß spricht von einer „Weinkarriere“. Generell gelte auch beim Rotwein nicht, je älter desto besser. „Ein Wein muss dafür gemacht sein, dass er lagerbar ist“.

In einem Flaschenkasten am Boden finden wir dann doch noch den Wein, der gut zu Eberswalde passen könnte. Ein Franzose in Rot, Weiß oder als Rosé. Das Besondere ist die nachfüllbare Pfandflasche. Ideal für eine Stadt, die auf Nachhaltigkeit setzt. „Wir haben etliche Leute, die dieses System sehr mögen“, sagt Maaß, wird aber gleich wieder diplomatisch. Andere Kunden bevorzugten wiederum die Tropfen in den Wegwerfflaschen aus dem Regal.