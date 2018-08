Schulen in der Region sind startklar

Anke Beißer

Erkner (MOZ, Joachim Eggers) Stundenpläne ausarbeiten, Bücher sortieren, Klassenzimmer einräumen: An den Schulen herrscht dieser Tage schon wieder Hochbetrieb. Ausnahmslos alle befragten Leiter geben an, sie seien gut mit Lehrern ausgestattet.

Vor den Einschulungsfeiern am Sonnabend sind die Leiter der Grundschulen in der Region schwer beschäftigt, eine Dienstberatung jagt die andere. In relativ ruhigen Bahnen sollte das beginnende Unterrichtsjahr an den beiden Schöneicher Grundschulen ablaufen, erwarten sowohl Sandra Wendt von der Storchenschule als auch Sabine Stascheit von der Bürgelschule. An der Dorfaue werden 67 Kinder aufgenommen und drei Klassen eröffnet, in Grätzwalde an der Bürgelschule sind es um die 50 in zwei Regelklassen, so Sabine Stascheit. Beide Einrichtungen haben mit den Platznöten nicht zu tun, die ihre Kollegen in Erkner und Woltersdorf umtreiben.

In Woltersdorf freut sich Leiter Claus-Dieter Stahl darauf, dass der große Neubau demnächst, vermutlich vorfristig, fertig wird. Dann wird das Provisorium mit den Containern an der Vogelsdorfer Straße der Vergangenheit angehören. Dieses Jahr beginnen 79 Kinder ihre Bildungslaufbahn an der Weinbergstraße. „Wir eröffnen drei Regelklassen und füllen zwei Flexklassen auf“, sagt Stahl. Wegen der großen Schülerzahl wird es zwei Durchgänge bei der Einschulungsfeier am Sonnabend geben.

So hält es auch Sebastian Witt, der Leiter der Löcknitz-Grundschule in Erkner. Auf alle Kinder und Eltern dort warten sechs anstrengende Monate. Weil es vorher nicht klappt, mehr Unterrichtsräume zur Verfügung zu stellen, müssen alle im Haus an der Friedrichstraße zusammenrücken. Drei Regelklassen werden eröffnet, parallel dazu gibt es drei Flexklassen, in die weitere Kinder aufgenommen werden; insgesamt sind es knapp 100, sagt Witt.

Es wird das letzte Mal sein, dass die Einschulung am Sonnabend vor dem Unterrichtsbeginn gefeiert wird, kündigt er an. Nächstes Jahr, so ein Beschluss der Schulkonferenz, finden die Feiern am Sonnabend nach der ersten Woche statt. „Wir nehmen die erste Woche als Einführung für die Eltern und Kinder“, sagt Witt zur Begründung.

In der kleinen Neu Zittauer Grundschule An der Spree nimmt Leiterin Kerstin Catholy dieses Jahr 24 neue Kinder auf, die zwei Flexklassen auffüllen. Weil es viele Zweitklässler gibt, sind die Klassen aber voll, stellt sie klar.

Die Grünheider Gerhart-Hauptmann-Grundschule startet am Montag mit 63 Erstklässlern. Sie werden in sechs Lerngruppen mit den neuen Zweitklässlern lernen, berichtet Leiterin Sabine Wilde-Balzer. Die Schulfamilie wächst mit den Einschülern auf 381 Grundschüler an. „Lediglich die Jahrgangsstufe 6 läuft noch zweizügig, ab 2019/20 sind es auch dort drei Klassen.“

Auf 20 Erstklässler kommt die Spreenhagener Grundschule „Am Kiefernwald“ in diesem Jahr. Sie komplettieren die beiden Flex-Klassen. „Mit Lehrern sind wir gut ausgestattet“, sagt Leiterin Ulrike Rockstroh.

Die wichtigste und größte weiterführende Schule im Westteil des Landkreises, das Carl-Bechstein-Gymnasium in Erkner, wird am Montag seinen Neubau in Nutzung nehmen. Um 9 Uhr werden die neuen Schüler der vier 7. Klassen und der neuen Leistungs- und Begabungsklasse, also eine 5. Klasse, in der Aula im Haus 1 begrüßt, kündigt Leiter Rüdiger Konertz an.

Knapp 900 junge Menschen werden künftig an der Neu Zittauer Straße lernen, das Kollegium umfasst inzwischen etwa 70 Lehrer. Wie einige seiner Kollegen an den Grundschulen auch hat Konertz neue Lehrkräfte zugewiesen bekommen. Die Frage nach Quereinsteigern wird von einigen Leitern ausweichend beantwortet.