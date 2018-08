Fußballer und Totenköpfe gehen unter die Haut

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Claudia Kubary fackelt nicht lange: einen Totenkopf und Blumen möchte sie haben, „dorthin“, sagt sie und deutet auf ihren linken Oberschenkel. Auch Nacken, Arme, Rücken, Bauch, Dekolletee und Waden der 38-Jährigen zieren verschlungene Muster. Mit 15 habe sie begonnen, ihren Körper mit Farbe zu schmücken. Ihr erstes Tattoo: ein Schmetterling. „Das einzige Tattoo, dass ich bereue“, sagt sie. Von anderen Bildern wurde es inzwischen überdeckt.

„Es ist eine Sucht, wer einmal angefangen hat, kann nicht mehr aufhören“, sagt Tätowierer Amaro Alscher. In seinem Studio in der August-Bebel-Straße sucht er im Internet eine passende Vorlage für den Motiv-Wunsch seiner Kundin. „In die Bücher guckt niemand mehr“, sagt er und deutet auf mehrere dicke Ordner mit Motiven. Seit 24 Jahren tätowiert Alscher Körper; es wurden stetig mehr. „Am Ostseestrand sieht man heute kaum noch jemanden ohne Tattoo“, so der 57-Jährige.

„Man kann sich ausdrücken, Momente und Emotionen festhalten“, begründet Jenny Schmidt den Drang, schon im Moment des Tattoo-Stechens über das nächste Motiv nachzudenken. 13 Tattoos zieren ihren Körper: Sterne, Blumen, Totenköpfe. „Mein Opa hat mich zu seinem 95. Geburtstag gefragt, ob ich mir ein Bild von ihm als 24-Jährigen stechen lasse.“ Sie habe ja gesagt. 24 Jahre – so alt war die junge Frau, als sie zum ersten Mal zum Tätowierer ging. Die Sucht lässt sie seitdem nicht mehr los. „Auch wenn es weh tut, das Geräusch der Nadel ist Musik in meinen Ohren.“ Noch sind die einzelnen Motive auf ihrem Körper durch freie Stellen klar voneinander abgegrenzt. Doch das soll nicht so bleiben. „Wenn ich das nötige Kleingeld hätte, sähe ich anders aus“, sagt die 37-Jährige.

Für 30 Euro sticht Tung Giang Nguyen in der Eisenbahnstraße einen kleinen Buchstaben auf die Haut. Wie teuer der ganze Arm wäre, erkundigt sich David Zeh. Rund 600 Euro, schätzt Thi Huong Nguyen, die für den Tätowierer übersetzt. Totenköpfe sind auch für den 30-Jährigen ein Muss: zwei Stück winden sich um seine Wade. Am gesamten Körper hat er 9 Tattoos.

Zur WM, erzählt Thi Huong Nguyen, kamen Kunden, die das Konterfei der Fußballer Lionel Messi oder Christiano Ronaldo auf ihrer Haut verewigen lassen wollten. Ansonsten seien Tattoos mit Bezug zum Beruf – Kamm und Schere für Friseure – oder der Familie – Namen, Initialen, Daten – sehr beliebt.

Percy, Daraen, Deven und Michelle steht auf dem rechten Unterarm von Claudia Kubary. Die Namen ihrer Kinder – dieses Tattoo bedeute ihr am meisten. Die Fürstenwalderin sitzt inzwischen auf einer Liege, Amaro Alscher taucht die Nadel der Tätowiermaschine in schwarze Farbe. Dann gehen Blumen und Totenkopf unter die Haut.