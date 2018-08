Auch im Oberbarnim schwächeln einige

Julia Lehmann

(MOZ) Oderberg. Die Tragödie von Genua beschäftigt auch die Menschen in Brandenburg. Nach der zusammengestürzten Brücke in der italienischen Stadt hat der Landesbetrieb Straßenwesen eine Auflistung seiner Brücken und deren Zustand herausgegeben. Darunter sind auch Brücken in Oderberg und Finowfurt.

Eine Brücke stürzt ein, Menschen sterben. Aus der Perspektive Außenstehender völlig überraschend. Verständlich, dass nun der Blick auf Überführungen im eigenen Land, im eigenen Ort, wandert. Drei Brücken im Oberbarnim stechen bei der Bewertung durch den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg besonders heraus. Sie schneiden mit dem Urteil „nicht ausreichend“ oder „ungenügend“ ab. Als „nicht ausreichend“ sind zwei Brücken in Finowfurt eingestuft. Die eine führt über die Autobahn 11, die andere zählt zur B 167 und führt über den Finowkanal.

Als „ungenügend“ wurde die Brücke in Oderberg bewertet, eine von 13 Überführungen in Brandenburg. Diese Einschätzung stammt aus dem Jahr 2015. Übersetzt bedeutet dies „die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit sind beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben“. Zu dieser Bewertung kommen Brücken aber auch dann, wenn sie Betonabplatzungen oder fehlende Gitterstäbe im Geländer aufweisen.

Die Oderberger Brücke im Zuge der B 158, die über Alte Oder führt, weist schon länger Mängel auf. Zum jetzigen Zeitpunkt sorgen Bodenschwellen für ein langsames Überfahren der Brücke. Die maximale Geschwindigkeit ist mit zehn km/h angegeben. Dies sei wegen Schäden an der „Fahrbahnübergangskonstruktion“ nötig. Zu Erinnerung: Im vergangenen Winter hatte ein Schneepflug Metallbleche an der Stelle, wo Brücke und Straße aufeinandertreffen, beschädigt. Edgar Gaffry vom Vorstand Planung und Bau des Landesbetriebs sagt: Es ist eine denkmalgerechte Instandsetzung notwendig.

Auf der Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses aus dem Jahr 2017 werden derzeit technische Planungen für den Bau erarbeitet. Parallel dazu bereite man das europaweite Vergabeverfahren vor, so Edgar Gaffry. Eine Erneuerung der Brücke könne dann frühestens Ende 2020 beginnen.

So ähnlich verkündete das der Landesbetrieb auch im Jahr 2013 schon. Zur Sanierung kam es nie. Damals war von 22 Monaten Bauzeit und sechs Millionen Euro Kosten die Rede.

Seit gut einem Jahr für den Verkehr sogar gesperrt, ist die Brücke in Liepe, die über Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) führt. Von Liepe aus gelangt man durch die Deichanlage bis nach Bralitz. Die Brücke befindet sich in Gemeindeeigentum. Ein Sichtungsgutachten von November 2016 hatte ergeben, dass die Sicherheit der Brücke nicht gewährleistet werden kann, so Solveig Spann, Ordnungsamtsleiterin in der Britzer Verwaltung, auf Nachfrage.

Im vergangenen Jahr hatte man die Brücke gesperrt. Verschließbare Absperrpoller sollen eine Durchfahrt verhindern. Nur Landwirte mit einer vom Landkreis ausgestellten Sondergenehmigung dürfen sie passieren. Schon zwei Mal seien die Poller mutwillig „rausgerissen“ worden, berichtet Solveig Spann. Hier hieß es im vergangenen Jahr von Amtsseite: Es müsse neu gebaut werden. Für eine kleine Gemeinde wie Liepe ohne Förderung eine große Belastung.

Gesperrt werde eine Brücke nur, wenn die Verkehrssicherheit und/oder Standsicherheit gefährdet ist. In Deutschland werden Brücken alle sechs Jahre durch den Tüv überprüft. Hinzu kommen einfachere Prüfungen alle drei Jahre sowie eine jährliche Sichtprüfung. Diese führt stets speziell qualifiziertes Personal durch, versichert Gaffry.