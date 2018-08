Abrissbefehl für vorletzten Geisterort

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) 455 000 Euro soll es kosten, die ehemalige HO-Kaufhalle „Freundschaft“ im Wohnkomplex VII verschwinden zu lassen. Zur Eröffnung 1973 war sie die größte Kaufhalle im Bezirk, seit 20 Jahren steht sie als Geisterhaus leer. Tausende Wohnungen standen einst um sie herum, heute fast nur märkische Kiefern.

Kurz vor Weihnachten 1973 wurde die Kaufhalle „Freundschaft“ der DDR-Handelsorganisation HO eröffnet. Weihnachten 1999 schlossen sich die Türen des Superspar-Marktes für immer. Bis 2017 dauerte es, dass die Stadt die Immobilie für etwas mehr als 20 000 Euro erwerben konnte, nur, um sie endlich abzureißen. Den Stadtverordneten von Schwedt liegt ein Beschluss vor, die Halle samt Keller, Nebengebäuden und Außenanlagen „zurückzubauen“, im Klartext: abzureißen.

Das Vorhaben ist immens teuer. 455 000 Euro hat das Bauamt als Kosten ermittelt, um das Gebäude aus Stahlbeton und Mauerwerk abreißen zu lassen und das Gelände anschließend wie das Umfeld aufzuforsten. Das Areal der Kaufhalle, des Anbaus und der benachbarten Uckermark-Passagen ist seit Jahren Anlass für Bürgerbeschwerden über den Schandfleck im Stadtbild, Vandalismus und den Tatort von Brandstiftern. Etliche Male wurden die leeren Immobilien schon Zeuge von Feuerwehr- und Polizeieinsätzen. Sogar als Drehort für einen Endzeitfilm vom Untergang der Menschheit haben die runtergekommenen Fassaden der Kaufhalle und des verwaisten Centers schon hergehalten.

Die Stadt begründet die teure Baumaßnahme, von der anschließend nicht einmal etwas zu sehen sein wird, mit dem städtebaulichen Missstand, den der Anblick des ungenutzten Hallenbaus bietet. Diesen will sie schnellstmöglich beseitigen, heißt es. Glücklicherweise wird die Stadt dabei vom Land unterstützt. Die Stadt hat eine Förderung aus dem Programm „Rückführung der städtischen Infrastruktur“ beantragt und rechnet mit 410 000 Euro Fördermitteln. Das heißt, der Abriss kostet die Stadtkasse nur den Bruchteil von 45 000 Euro, zusammen mit dem Kauf investiert die Stadt rund 70 000 Euro, um das vorletzte Geisterhaus am Waldrand zu beseitigen. Weihnachten 2019 könnte damit das letzte Kapitel der „Freundschaft“ enden. Letzte Aufräum- und Erdarbeiten sollen dann bis 2020 andauern.

Von dem Neubaugebiet Waldrand mit damals modernen Plattenbauten mit Wohnungen für mehr als 8000 Schwedter PCK-Beschäftigte, Bauarbeiter, Papiermacher, Lehrer und Kindergärtnerinnen steht heute nördlich der vierspurigen Magistrale Friedrich-Engels-Straße so gut wie nichts mehr. Nur die Doppelkaufhalle „Gera“ vom DDR-Bautyp C III N 42 L sowie der benachbarte Komplex Uckermark-Passagen, das erste nach der Wende eingeweihte Einkaufszentrum in Schwedt nach neuem, westdeutschen Vorbild. Vor 1990 diente der Komplex den Menschen im Wohngebiet als Gaststätte, Disko, Kegelbahn und Jugendklub im Club der Chemiearbeiter (CdC) sowie als Spulspeisung und Kino genutzte HO-Gaststätte „Nowopolozk“.

Mit dem massenhaften Wegzug aus Schwedt und dem beginnenden Abriss gingen auch dem Einkaufsmarkt und der Kaufhalle die Kunden aus. Aus dem Supermarkt Spar wurde Euro-Spar, schließlich Super-Spar, bis sich 1999 die Eingangstür des 1200 Quadratmeter großen Marktes „für Waren des täglichen Bedarfs“ für immer schloss.

Um beide Gebäudekomplexe herum wächst seit vielen Jahren schon Wald. 50 000 Märkische Kiefern hat die Stadt pflanzen lassen. Diese Nachnutzung soll auch das Kaufhallenareal zwischen Goethering, Engelsstraße und Thomas-Mann-Straße erfahren. Danach stehen die Ruinen der Uckermark-Passagen noch auffälliger allein im Wald.