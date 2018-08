Sparkasse erweitert Filiale im SMC

MOZ

Frankfurt (Oder) Kunden der Sparkasse müssen sich im Herbst auf Veränderungen einstellen. Ab 28. September werden sie in der Geschäftsstelle „Lebuser Vorstadt“ in der Berliner Straße 14 nicht mehr persönlich beraten. Wie die Sparkasse Oder-Spree mitteilt, wird der Standort in einen Selbstbedienungsterminal mit einem Geldautomaten und einem Kontoauszugsdrucker umgewandelt. Im Gegenzug eröffnet am 1..Oktober im Spitzkrug Multi Center (SMC) eine Geschäftsstelle mit Mitarbeitern, die den bisherigen Selbstbedienungsstandort ersetzt. Die Entscheidung habe der Vorstand einvernehmlich mit dem Verwaltungsrat getroffen, um der hohen Kundenfrequenz im SMC Rechnung zu tragen, sagte Holger Swazinna, Pressesprecher der Sparkasse Oder-Spree.

Geschäftsstellenleiter im SMC wird Alexander Thiele, der bislang die Filiale in der Lebuser Vorstadt leitet. Er wechselt die Geschäftsräume mit seinen sieben Mitarbeitern. Ein Vorteil für viele Kunden, so Holger Swazinna, denn sie treffen dann im SMC auf bekannte Gesichter. „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung, werden wir hier doch viel mehr Kunden als am alten Standort begrüßen können“, sagt Alexander Thiele zum bevorstehenden Umzug. Am 6. Oktober lädt die Sparkasse am neuen Standort im SMC zu einem Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr werden Kunden Gelegenheit haben, sich mit den neuen Geschäftsräumen vertraut zu machen. Die künftigen Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 9–13 Uhr, Montag 14–16 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag 14–18 Uhr.

Bis es soweit ist, stehen noch einige Umbaumaßnahmen an. Der neue Selbstbedienungsbereich wird über zwei Geldautomaten verfügen, einer davon mit Einzahlfunktion, zwei Kontoauszugsdrucker und einen Überweisungsterminal. Weiterhin steht den Kunden eine Schließfachanlage zur Verfügung. „Unsere Kunden werden schriftlich über die Änderungen und per Aushang informiert“, ergänzt Alexander Thiele.

Mit der Neueröffnung der Geschäftsstelle im SMC stellt die Sparkasse Oder-Spree ihren Kunden in ihrem Geschäftsgebiet an 18 Standorten 25 Geschäfts- und Selbstbedienungsgeschäftsstellen, 53 Geldautomaten (davon 16 mit Einzahlfunktion), 42 Kontoauszugsdrucker, 9 Überweisungsterminals und 6 Münzeinzahlgeräte zur Verfügung.