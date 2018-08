Umweltfrevel am Großen Müllroser See

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Am Westufer des Großen Müllroser Sees, unmittelbar am Ufer-Wanderweg, wird seit längerer Zeit Rasenschnitt illegal entsorgt. Im Uferbereich wird ein Berg Rasenschnitt immer größer. Er befindet sich direkt am Tor zu einem bebauten Wohngrundstück der Siedlung West­ufer, von dem Tor nur getrennt durch den Wanderweg. Älterer, schon früher dort abgekippter Rasenschnitt ist inzwischen von wildem Wein und anderen Pflanzen überwuchert. Das Ufer des Großen Müllroser Sees und sein Schilfgürtel sind nur wenige Zentimeter entfernt.

Wer dort offenbar seit längerer Zeit seinen Rasenschnitt entsorgt, ist nicht bekannt. Dass die Entsorgung illegal ist, sollte dem Verursacher aber klar sein. Und sie ist auch gefährlich – gefährlich zum Beispiel für das Wasser des Sees. Denn: Das Abladen von Rasenschnitt und anderen Gartenabfällen begünstigt letztlich das massenhafte Wachstum von Blaualgen. Weil mit dem Abbau der Abfälle Nährstoffe freigesetzt werden, die ins Wasser gelangen und dort im Zusammenspiel mit anderen Faktoren wie Wärme das Algenwachstum fördern. Wohin das führen kann, zeigt sich derzeit unter anderem im Großen Treppelsee, in dem wegen der extremen Blaualgenkonzentration bis auf weiteres nicht gebadet werden darf.

„Die illegale Entsorgung von Grün- und Gartenabfällen in Gewässern stellt einen invasiven Eingriff in ein artfremdes Ökosystem dar“, erläutert Schlaubetals Amtsdirektor Matthias Vogel auf Anfrage. „Durch Ablagerung der Grünabfälle am See entsteht eine gesteigerte Nährstoffzufuhr, die einen Zuwachs an Algen begünstigt. Der See wird in der Folge völlig ,veralgt‘. Als Badegewässer sind diese Seen dann nicht mehr brauchbar. In drastischen Fällen kann es dabei beispielweise auch zum sogenannten ,Umkippen‘ eines Sees kommen.“

Für die Entsorgung von Garten- und Grünabfällen gibt es im Amt Schlaubetal wie im gesamten Land laut Gesetz nur zwei Möglichkeiten. Die erste ist das Kompostieren der Abfälle auf dem eigenen Grundstück. Die zweite: Die Grünabfälle werden zur zuständigen öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgungsstelle gefahren. Im Landkreis Oder-Spree sind das die Entsorgungsstellen des KWU, die nächsten befinden sich in Beeskow (Charlottenhof 19) und in Eisenhüttenstadt (Oderlandstraße 14). In Müllrose bieten Dienstleister auch den Transport zu diesen Stellen an. „Das Verbrennen von Gartenabfällen ist strikt untersagt“, betont Matthias Vogel.

Genauso streng untersagt ist das illegale Abkippen im Wald oder eben am Seeufer. Wird der Verursacher ermittelt, droht ihm im Zuge eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens ein Bußgeld – in bis zu fünfstelliger Höhe.