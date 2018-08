Jugendclubs im ländlichen Raum stärken

Larissa Benz

Ranzig (MOZ) Mit einem Zuwendungsbescheid von jeweils 10 000 Euro besuchte Brandenburgs Jugendministerin Britta Ernst den Jugendclub in Ranzig direkt am Campingplatz beim See. Die Einrichtungen in Stremmen und Ranzig bewarben sich beim Programm des Jugendministeriums „Jugendräume im ländlichen Raum“ um die Förderung.

Die Stremmener wollen mit dem Geld eine neue Heizung in ihrem Jugendclub finanzieren: „Ich musste bis jetzt im Winter mit Holz heizen, das war zeitlich gar nicht möglich“, erzählt Elisabeth Gericke, ehrenamtliche Leiterin vom Jugendclub Stremmen. Die 21-jährige Rechtsanwaltsfachangestellte ist mit 13 Jahren in den Club gekommen. Ihr gefällt besonders der Zusammenhalt unter den Jugendlichen. Momentan treffen sich dort besonders am Wochenende zwischen zehn und 15 junge Menschen. „Besonders im Winter ist der Raum für uns wichtig, im Sommer können wir ja auch mal draußen sitzen“, sagt Elisabeth Gericke. Über WhatsApp verabredet sich die Gruppe auch zu gemeinsamen Unternehmungen, erzählt die Leiterin.

Die Jugendlichen aus Ranzig möchten mit den 10 000 Euro neue Elektrogeräte für die Küche finanzieren: „Die ist schon sehr alt“, erzählt Isabelle Guttke, die schon als Kind im Juniorclub dabei war. Mittlerweile sind die Jugendlichen dort alle zwischen 13 und 16 Jahre alt. „Für uns ist das hier ein ganz wichtiger Treffpunkt, weil wir alle auf unterschiedliche Schulen gehen“, sagt Isabelle Guttke. Sie wünsche sich dringend Wlan für den Club.

Jugendkoordinatorin Ina Boy berichtet beim Treffen mit Ministerin Britta Ernst davon, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit in den Clubs vor Ort ist: „Im Gegensatz zu den Städten gibt es hier keine hauptamtlichen Kräfte.“ Ihr sei es wichtig, auf die Belange von Jugendclubs im ländlichen Raum aufmerksam zu machen. „An der Einrichtung im Ranziger Jugendclub sieht man schon, dass hier alles etwas einfacher und älter ist.“

Das bestätigt auch Tauches Bürgermeister Gerd Mai, für den die Zuwendungen vom Ministerium nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind: „Wir bräuchten eigentlich noch viel mehr Geld für die Einrichtungen.“ Der Gemeindevertretung sei es sehr wichtig, die Clubs zu erhalten.

Jugendministerin Britta Ernst animiert die Anwesenden dann auch gleich, sich für ein Förderprogramm zur Digitalisierung in Jugendeinrichtungen zu bewerben. Sie wisse, dass gerade Wlan ein großes Thema sei. „Ich finde es toll, wie ihr hier alles selbst organisiert“, lobt Britta Ernst die Jugendlichen.

Sieben solcher Einrichtungen befinden sich in der Gemeinde Tauche. Manche von ihnen haben Juniorclubs für jüngere Kinder, in anderen treffen sich eher ältere Jugendliche. „Allgemein sind wir aber froh, dass es wieder mehr Zuwachs in den Clubs gibt“, sagt Jugendkoordinatorin Ina Boy. Erfolgreich laufe etwa der recht neue Jugendclub in Giesensdorf oder der Treffpunkt in Trebatsch.

Umso wichtiger sei es, die Treffpunkte für Kinder und Jugendliche weiterzuführen. Dafür brauche sie aber noch mehr Ehrenamtliche zur Unterstützung, erzählt sie.

Die nächste größere Aktion für Kinder und Jugendliche soll im Oktober eine Halloweenparty im Giesensdorfer Schloss sein. Außerdem möchte Ina Boy den Zusammenhalt unter den einzelnen Jugendclubs stärken: „Es sind auch mehr gemeinsame Aktivitäten geplant.“(lb)