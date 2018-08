Pferdestärken auf den Oder-Wiesen

Arbeitseinsatz: Mitglieder der Vereins Oldtimer & Technik richten das Veranstaltungsgelände der 5. Oldtimer-Days am 25. August auf dem BMX-Gelände in Schwedt her. © Foto: Tess Itzenplitz

Michael Dietrich

(MOZ) Freunde von Pferdestärken in Oldtimern, Traktoren, Motorrädern, Tuning-Karossen und Zweirädern kommen am 25. August bei den 5. Oldtimer-Days wieder auf ihre Kosten. Erstmals haben die Veranstalter, allesamt selbst Oltimerfans im Verein „Oldtimer & Technick Ost-Uckermark“, das Treffen nach Schwedt verlegt. Aus den Oder-Welse-Oldtimer-Days, die vier Jahre lang mit wachsendem Erfolg in Meyenburg stattfanden, werden jetzt die Oder-Wiesen-Oldtimer-Days auf der ehemaligen BMX-Strecke im Schwedter Gewebegebiet Kastanienallee.

Das Gelände war schon mehrere Jahre ungenutzt und vom Gras überwuchert. Vereinsmitglieder haben inzwischen das Gelände beräumt und begradigt, eine Pullingstrecke für Traktoren hergerichtet, Müll beseitigt und Ordnung geschaffen. Erst einmal für dieses Jahr hat der Verein das Gelände gepachtet. Wenn die Oldtimer-Days erfolgreich laufen, wollen die Organisatoren mit ihrem Treffen dauerhaft Station machen.

Erwartet werden mehr als 750 Aussteller von blitzenden, seltenen, ausgefallenen, aufgemotzten, tiefergelegten, originalgetreu restaurierten – schlichtweg allen denkbaren Oldtimern und Liebhaberstücken auf zwei, drei, vier oder noch mehr Rädern. In den vergangenen Jahren konnten zum Beispiel Eisenbahn-Nachbauten, Diplomatenkisten, amerikanische Traumlimousinen, Schwalben und Jaguars, Bulldogs und natürlich jede Menge Trabis und Simsons bestaunt werden.

Traktoren werden auch dieses Jahr im Wettstreit zu erleben sein, ebenso Zweiräder beim Simson-Beschleunigungsrennen. Eine Tombola mit einem Simson Roller SR 50 als Hauptpreis, kostenfreie Kinderattraktionen, eine Orientierungsfahrt und einen großen Teilemarkt für Bastler wird es geben.

3000 bis 4000 Besucher zogen die Oldtimer-Days in den vergangenen Jahren an. In Schwedt könnten es sogar noch mehr werden. Das Treffen beginnt bereits am Freitagabend mit der Anreise und dem gemütlichen Beisammensein der Aussteller, die von weiter weg anreisen und auf dem Platz im Zelt oder Wohnwagen übernachten. Sonnabendabend wird zu Tanzmusik mit Bernd Winkler bei freiem Eintritt eingeladen. (md)