Treff auf Kaufland-Vorplatz wird verlagert

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Der Verein „Mit offenen Armen“ machte am Donnerstag mit einer Musiktour auf dem Kaufland-Vorplatz Station. Die jungen Leute kamen aus Dresden, Hannover, Aue, Osnabrück, Wolfsburg und anderen Orten. Das von der Robert-Bosch-Stiftung geförderte Projekt will einen gesellschaftlichen Diskurs fördern, wie man extremistische Denkmuster aufbrechen kann. Eine 76jährige Passantin meinte: „Jeden Tag freue ich mich, dass Frankfurt wieder eine Universitätsstadt und so international geworden ist. Diese Stadt bleibt dadurch jung und so vielfältig.“

Der Ort der Aktion war nicht zufällig gewählt. Er hatte sich in den vergangenen Wochen zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt. Wiederholt kam es auf diesem Platz zu Ruhestörungen und Auseinandersetzungen zwischen ausländischen Jugendlichen und Frankfurtern. Dabei wurden auch Polizeibeamte angegriffen. OB René Wilke (Linke) hatte in Absprache mit der Polizeidirektion zeitweise für eine sichtbare Polizeipräsenz gesorgt.

Gestern Nachmittag begegneten sich im Rahmen der Musiktour auf diesem Platz Frankfurter und junge Flüchtlinge, um sich auch über ihre Vorstellungen, wie und wo sie ihre Freizeit gemeinsam sinnvoll miteinander verbringen wollen, auszutauschen. Milena Manns (parteilos), Dezernentin für Europa, sieht im Zuzug von Flüchtlingen in Frankfurt auch eine Chance, die Vielfalt in der Stadtgesellschaft möglich macht. Auf diesem Platz könne diese auch sichtbar und erlebbar gemacht werden. „Frankfurt (Oder) kann sich als eine Brückenbaustadt entwickeln, die zeigt, wo und wie Integration klappt“, betont Milena Manns. Für sie vollzieht sich gerade ein Umdenken eines Gesellschaftsbildes – weg von Mehrheiten und Minderheiten hin zu einer „Vielheitengesellschaft“. Und da stelle sich die Frage: „Was brauchen wir dafür konkret vor Ort“.

Wenn es um die Integration von Flüchtlingen geht, erwartet Milena Manns, dass mehr getan wird, um Flüchtlinge in Beschäftigung und Ausbildung zu bringen. Unabhängig davon sieht sie Freizeit- und Sportangebote als die Integrationsmotoren. Einen Maßnahmeplan dafür will sie demnächst vorstellen. Er soll sich am subjektiven Sicherheitsgefühl der Bürger dieser Stadt orientieren, aber auch die soziale Integration der Jugendlichen im Blick haben. „Die Sozialarbeit mit den Jugendlichen in diesem Bereich muss gestärkt werden“, betont die 36-Jährige. Dabei gehe es um mehr, als nur Ruhe und Ordnung auf dem Kauflandvorplatz herzustellen.

Milena Manns kündigt an, den Treff für Frankfurter und ausländische Jugendliche auf dem Kauflandvorplatz künftig auf die ungenutzte Fläche neben dem Kauflandgebäude, Richtung Marienstraße, zu verlagern. Das Unkraut und Gestrüpp würden dafür beseitigt und dieser Platz für eine Nutzung neu gestaltet. „Das wird auch die Präsenz der Jugendlichen örtlich entzerren. Zugleich können sie die Halfpipe weiter nutzen“, sagt sie. Auf der bislang ungenutzten Fläche sollen zunächst Paletten zum Sitzen hinkommen. Die ersten wurden gestern von Mitgliedern des Vereins „Vielfalt statt Einfalt“ gezimmert.

Die sich derzeit auf diesem Platz aufhaltenden Jugendlichen hätten vorgeschlagen, sich abends beispielsweise gegenseitig Handy-Clips zu zeigen. Diese würden dann an der Außenwand des Kauflandgebäudes gezeigt und sie könnten diese dann auf den Paletten sitzend anschauen. Andere Jugendliche hätten ein Projekt „Rasenmähen im Lennépark“ vorgeschlagen. „Solche Angebote, die die Jugendlichen selbst machen, müssen pädagogisch begleitet werden“, betont Milena Manns. „Der Kauflandvorplatz kann durch sinnvolle Angebote für die Freizeit und Begegnungen eine positive Bedeutung bekommen“, zeigt sich Milena Manns überzeugt.