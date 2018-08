Greenpeace will Kickstart für Kohleausstieg

André Bochow

Berlin (MOZ) Deutschland kann, wie versprochen, bis 2020 vierzig Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen, ohne dass die Versorgung mit Strom in Gefahr geriete.

Davon jedenfalls ist Anike Peters, Klimaexpertin von Greenpeace, zutiefst überzeugt. Ihr Standpunkt basiert auf einer Studie des Fraunhofer Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik in Kassel. Die Bundesregierung hatte angekündigt, das Klimaziel bis 2020 nicht erreichen zu können. Deutschland könne, gemessen an 1990, den CO2-Ausstoß nur um 32 Prozent reduzieren. Damit würde nach Ansicht von Peters, „jeder internationale Ehrgeiz, den Planeten zu kühlen“, torpediert.

Laut der Studie, die im Auftrag von Greenpeace erstellt wurde, würde es ausreichen, die Kapazitäten der Braukohlekraftwerke um weniger als ein Sechstel zu senken. Nach den Vorstellungen der Wissenschaftler soll es einen Mix aus Kraftwerksschließungen und dem Drosseln von Blöcken geben. 14 Blöcke sollten stillgelegt werden. Unter anderem in den Kraftwerken Niederaußem, Weisweiler und Neurath. In der Lausitz beträfe es die meisten Blöcke in Jänschwalde und Boxberg. Norman Gerhardt vom Fraunhofer Institut versichert, Stilllegungen und Drosselungen seien „unkritisch für die Versorgungssicherheit“. Auch der Strompreis würde nicht steigen. Es sollten zunächst die ältesten Kraftwerke vom Netz gehen und solche, die nicht in die Fernwärmeversorgung eingebunden sind. Außerdem sollten die Folgen für den Strukturwandel beachtet werden, weswegen die Lausitz „mehr im Bereich der Drosselung als im Bereich der Stilllegungen“ gesehen würde, „um dieser strukturschwachen Region mehr Zeit zu geben“.

Eine Sprecherin des Brandenburger Wirtschafts-und Energieministeriums reagiert verhalten auf die Studie. „In der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung – in der auch Greenpeace vertreten ist – beraten wir intensiv dar-über, wie wir realistische Klimaschutzziele ohne erneute Strukturbrüche in den Kohleregionen erreichen können“, heißt es auf Nachfrage dieser Zeitung. „Dabei müssen wir Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit des Stroms und eine langfristige Perspektive für die Menschen in den Regionen im Blick haben.“

Anike Peters von Greenpeace verweist neben der Bedeutung für den Klimawandel auch darauf, dass bei der vorgeschlagenen Kapazitätsreduzierung die Kohleförderung unter bestehenden Dörfern der Lausitz überflüssig würde.