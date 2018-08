Bernauer Tierzucht-Institut eröffnet Neubau

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Einen Neubau für zwei Millionen Euro hat das „Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere“ in Bernau am Donnerstag eröffnet. Das neue Gebäude umfasst Büros für die Forschungsarbeit sowie einen Versammlungssaal für Ausbildungszwecke und wissenschaftliche Veranstaltungen.

Das Institut gehört heute zur Spitze in der Tierzuchtforschung in Deutschland. Zu den Aufgaben der Einrichtung gehört die Aufzucht und Prüfung von Jungbullen. Aktuelle Themen der Forschung in der Tierzucht sind unter anderem die antibiotikafreie Konservierung von Sperma sowie die Erhöhung des Tierwohls in der Zucht. Für die Investition hatte das Landwirtschaftsministerium 1,6 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit 400 000 Euro aus dem eigenen Haushalt ergänzt. Brandenburg fördert das Institut in diesem Jahr unter anderem für Fachprojekte mit insgesamt 750 000 Euro. Wie Institutsdirektor Markus Jung ankündigte, ist die Errichtung eines Seminarhauses geplant.

Die Bernauer Forschungsstätte geht auf das 1958 in Schönow gegründete Institut für Künstliche Besamung zurück, in dem sich das zentrale Spermadepot für die Tierzucht befand.