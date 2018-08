Helden-Suche auf dem Rathausplatz

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die THW-Ortsgruppe Frankfurt sucht die Helden von morgen. Mit einem Aktionstag vor dem Rathaus wollen die Zivil- und Katastrophenschützer am 1. September neue Helfer gewinnen. Ungeachtet dessen kündigen sich für das Technische Hilfswerk räumliche Veränderungen an.

Frankfurt kommuniziert – unter dieser Überschrift steht das Helden-Casting des THW in gut zwei Wochen. Mit Informationen und Mitmachstationen zu den Themen Führung und Kommunikation sollen Frankfurter jeden Alters, egal ob Frau oder Mann, für eine ehrenamtliche Arbeit bei der Bundesanstalt begeistert werden. „Wir wollten weg vom Charakter eines Tages der offenen Tür und die Leute aktiv einbinden“, erklärt der Ortsbeauftragte Mark Langhammer. Von 10 bis 15 Uhr bietet das THW am Rathaus einen realistischen Einblick in eine der wichtigsten Aufgaben bei der Bewältigung von Katastrophen und größeren Unglücken – die Koordinierung und Versorgung Hunderter Einsatzkräfte. „Dafür picken wir Beispiele heraus, die wirklich so passiert sind, wie etwa beim Oderhochwasser 2010“, sagt er.

Das THW will mit der Aktion auch mehr Präsenz in der Stadt zeigen. Schließlich befindet sich der Dienstsitz seit 1994 in der Mozartstraße im Frankfurter Nordwesten, also weit ab vom Zentrum. Doch das könnte sich bald ändern. An der nahe gelegenen, früheren Oderlandkaserne sollen Eigenheime entstehen. Im Herbst 2017 ebneten die Stadtverordneten mit einem Bebauungsplanbeschluss den Weg dafür. „Im Zuge dessen soll auch die Mozartstraße wieder aufgemacht werden, was unsere Arbeit natürlich beeinträchtigen würde“, erklärt Langhammer. Denn die Mozartstraße führt mitten durch den Dienstsitz. Zudem seien Konflikte mit Anwohnern absehbar. „Katastrophenschutz geht nun einmal nicht geräuschlos ab. Es wird daher wohl über kurz oder lang auf einen Umzug hinauslaufen“. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigentümerin der Liegenschaft sei bereits dabei, nach Alternativen zu suchen. Besonders traurig wäre Langhammer darüber nicht. Im Gegenteil. „Wir würden uns freuen, wenn wir etwas zentraler liegen.“

Im Moment engagieren sich in der Ortsgruppe 76 ehrenamtliche Kräfte, darunter 18 Jugendliche. Als es noch den Wehrersatzdienst gab, gehörten der Ortsgruppe zeitweise bis zu 130 Helfer an. Heute jedoch hat die Hilfsorganisation das Problem, gut ausgebildeten Nachwuchs allzu oft ziehen lassen zu müssen. „Viele verlassen nach der Schule die Stadt und damit auch uns“, sagt Mark Langhammer.

Er leitet die Frankfurter Ortsgruppe – eine von 668 in Deutschland – seit 2004. Seit 2016 arbeitet er zudem hauptamtlich als Angestellter für das THW, da der Standort zugleich Dienstsitz der Regionalstelle Frankfurt ist. Sie reicht von Prenzlau bis Senftenberg. Die Struktur des THW ist so aufgebaut, dass jede Ortsgruppe neben mindestens einem allgemeinen Technischen Zug als Basis noch Spezialisten für das vielfältige Aufgabenspektrum der Organisation vorhält. Frankfurt verfügt über die Fachgruppe Räumen, die mit ihrer Technik beispielsweise bei aufwendigeren Erd- oder Abrissarbeiten zum Einsatz kommt, sowie die Fachgruppe Führung und Kommunikation. Sie koordiniert die Arbeit mehrerer THW-Einheiten und kümmert sich um Telekommunikationsverbindungen.

Gerade in den letzten Wochen waren die Fachkenntnisse der Frankfurter THW-Kräfte sehr gefragt. Beim Helene-Beach-Festival Ende Juli etwa war die Ortsgruppe als Führungsunterstützung mit dabei. „Dort haben wir die gesamte Fernmeldetechnik mit abgewickelt“, so Langhammer. Anfang August unterstützte das THW zudem den Zoll bei einer Großkontrolle auf der Autobahn, kümmerte sich um Sanitätszelte und Verpflegung. Parallel dazu wurden Frankfurter Einsatzkräfte von Kollegen aus Cottbus nach einem Großbrand in einer Recyclingfirma in Schönewalde angefordert, um dort mit Radladern Glutnester auseinanderzuziehen.

Auch wenn gerade kein Einsatz ist, gibt es für die Helfer viel zu tun. Die Technik muss gewartet, Materialbestände gesichtet werden. Jeden dritten Sonnabend im Monat finden Lehrgänge und Übungen statt. Vor einigen Tagen gab es unter anderem eine Schulung mit der Deutschen Bahn. Denn das THW aus Frankfurt besetzt einen Hilfszug für die DB, mit dem entlang der Gleise rund um Frankfurt nach Stürmen, bei Wildschäden oder Entgleisungen Gefahren beseitigt werden können.

Am vergangenen Sonnabend bekam das THW außerdem Besuch von der Edis. Der Energieversorger erneuerte kürzlich seine EDV-Technik und spendete der Hilfsorganisation im Zuge dessen nun zwei aussortierte, generalüberholte Laptops für den Außeneinsatz. „Unsere Arbeit erleichtert das ungemein, zum Beispiel bei der Dokumentation von Einsätzen oder der Anfertigung von Lagebildern“, sagt Langhammer. Grundsätzlich kümmere sich zwar der Bund um die Ausrüstung der Ortsvereine. Doch die Mittel sind begrenzt. „Deshalb haben wir uns über das Angebot von Edis natürlich sehr gefreut.“