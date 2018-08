Schäden durch Wildschweine

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wildschwein verursachen derzeit im Stadtgebiet Schäden. Wie schon in den Jahren zuvor ist davon besonders das Naherholungsgebiet Insel sowie der Inselfriedhof betroffen. „Frisch hergerichtete Blumen- und Staudenflächen sind zerstört worden, und auch in den Flächen sind große Schäden sichtbar“, bilanziert Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. Die bepflanzten Flächen seien sofort wieder in Ordnung gebracht worden, um wenigstens einige Pflanzen auf der Insel zu retten.

Auf dem Inselfriedhof ist ein Zaun zerstört worden, der zeitnah repariert werden soll, erklärt Michael Reichl. Täglich werde die Situation kontrolliert. Deshalb können die Schäden, die immer wieder auftreten, so gering wie möglich gehalten werden.

Die Tiere dauerhaft fern zu halten, gestaltet sich schwierig. Vergrämungsversuche, die schon in die Wege geleitet wurden, hätten bisher keinen signifikanten Erfolg gezeigt, gibt Michael Reichl zu. Auch ergibt sich das Problem, dass dann Schäden an anderer Stelle auftreten. Ein Abschuss der Tiere ist schwierig. „Die Flächen befinden sich im sogenannten befriedeten Bezirk. Dort ist eine Jagd nur eingeschränkt oder gar nicht möglich“, sagt der Fachbereichsleiter. Jede einzelne Situation werde durch die zuständigen Jäger geprüft.(lö)