Regionalforscher regt Haeckel-Gedenkstein vor Schulhaus an

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Bad Freienwalder Augenarzt und Hobbyhistoriker Ernst-Otto Denk unternimmt einen neuen Vorstoß, um für den Naturwissenschaftler Ernst Haeckel (1834 – 1919) in Bad Freienwalde einen Erinnerungsort zu schaffen. Deshalb hat er einen Brief an Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) verfasst, in dem er ihm vorschlägt, an der heutigen Käthe-Kollwitz-Grundschule, wo vor 150 Jahren das Bad Freienwalder Gymnasium gegründet wurde, einen Gedenkstein aufzustellen, der an Ernst Haeckel und seinem Bruder Karl (1824-1897) erinnert. Hintergrund ist der 100-jährige Todestag von Ernst Haeckel, der kommendes Jahr in Haeckels Wohnort Jena groß begangen wird. Der Augenarzt gehört dem Studienkreis „Karl und Ernst Haeckel“ an, dem sich auch Thomas Bach, kommissarischer Leiter des Ernst-Haeckel-Hauses in Jena verbunden fühle.

„Als Freienwalder Regionalhistoriker und Mediziner halte ich es für meine Pflicht, für eine dauernde materielle Erinnerung an den Mitbegründer des Freienwalder Gymnasiums, und dessen Bruder, einem weltbekannten Evolutionstheoretiker zu sorgen“, schrieb Denk an das Stadtoberhaupt. Er habe bereits einen fünf Tonnen schweren rötlichen Stein gefunden, den die Kiesgrube Hohensaaten kostenlos zur Verfügung stellt. Ein Freienwalder Bauunternehmer würde den Stein kostenlos nach Bad Freienwalde bringen. „Die Stadt müsste jedoch die Inschrift finanzieren“, so Denk. Er weiß jedoch, dass seine Vorschläge schon mehrfach abgelehnt wurden, zuletzt im März 2017, als er vorschlug, die Stadt solle eine Stele in Erinnerung an das Treffen des Schriftstellers Gerhard Hauptmann und Walther Rathenau errichten.

Karl Haeckel war von 1854 als Kreisrichter in der damaligen Kreisstadt Wriezen tätig und Vorsitzender des Verwaltungsrates, der vor 150 Jahren das Freienwalder Gymnasium gründete. Er lebte in dem Bürgerhaus, in dem sich heute das Oderlandmuseum befindet. Sein Bruder besuchte ihn dort 1860 und blieb laut Denk zwei Monate dort. Dort habe Haeckel sein Buch über die Entwicklung der Radolarien, einzellige im Meer lebende Strahlentierchen, geschrieben. Haeckel habe die Tierchen auch gezeichnet. Die Zeichnungen Haeckels könnten Künstler 40 Jahre später motiviert haben, den Jugendstil zu begründen, vermutet Denk, der sich allerdings bewusst ist, dass er sich mit dieser These auf unsicherem Terrain bewegt. „Haeckel war einer der größten Naturforscher, die Deutschland hatte“, schwärmt Denk. Er vertrat die Thesen Charles Darwins und überwarf sich mit der Kirche.

Der Regionalforscher arbeitet derzeit intensiv am zehnten „Viadrus“, der im September erscheinen wird.