Volles Programm vom 3. bis 8. September

Margrit Meier

Rüdersdorf bei Berlin (MOZ) Die Gemeinde setzt auch in diesem Jahr eine Tradition fort und so gibt es vom 3. bis 8. September wieder die Rüdersdorfer Gesundheitstage mit einem vielfältigen und aktiven Programm zum Mitmachen.

Neben den traditionellen Veranstaltungen wie dem Tanz in die Gesundheitswoche der Tanzgruppen aus der Region am 3. September ab 14 Uhr im Kulturhaus (um Voranmeldung wird gebeten), der Fahrradtour durch die Gemeinde von 9 bis 12 Uhr am 4. September, Start ist am Gemeindezentrum in Herzfelde, gibt es auch wieder den Gesundheitsmarkt auf dem Marktplatz am 4. September.

Dort präsentieren sich verschiedene Dienstleister rund um das Thema Gesundheit, Vorsorge und Alter. Auch zum Kindertag im Kulturhaus am 5. September (mit Voranmeldung) wird wieder eingeladen. Besonders hervorstechend in diesem Jahr sind allerhand Schnupperkurse zum aktiven Mitmachen. Erwähnt seien am 4. September der Just-Ju-Fitness-Schnupperkurs von 19 bis 21 Uhr in der Turnhalle Seestraße und die Qi Gong-Angebote am 5. September um 9 und um 10.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in der Hans-Striegelski-Straße.

Des Weiteren gibt es Vorträge und Aktionsangebote rund um das Thema Gesundheit. Etwa kostenlose Seh- und Hörtests sowie Haar- und Kopfhautdiagnosen am 6. September bei Augenoptik Meyer und bei der Trend Schöneicher Friseur und Kosmetik GmbH.

Im Rahmen der 17. Rüdersdorfer Gesundheitstage wird die Bürgerausstellung „Bewegt und mobil älter werden!“ im Rathaus am 7. September, 12 Uhr, eröffnet.(mei)

Das vollständige Programm gibt es im Internet unter: www.ruedersdorf.de