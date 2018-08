Passen und schießen mit „Tusche“

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Einmal mit Profis trainieren? Diesen Wunsch erfüllt der ehemalige Bundesligaspieler Torsten Mattuschka den 39 Teilnehmern des Trainingscamps bei Germania Schöneiche diese Woche.

„Bruno, wo fängst du denn an? Nicht schummeln!“, ruft Torsten Mattuschka. Gab der Ex-Profi von Union Berlin früher alles auf dem Platz, so ist er heute mit Leib und Seele Trainer. „Jungs, ich höre keine Anfeuerungsrufe!“ Animieren und für den Fußball begeistern, das kann der 38-Jährige aus dem Effeff. Mit vollem Elan hat er seine 6- bis 13-jährigen Schützlinge durch die Woche gebracht – auch wenn zum Ende hin die Luft etwas raus sei. Aber: „Einfach kann jeder“, sagt Mattuschka. Die Jungs sollen ja auch was lernen, etwas mitnehmen von den Tipps und Tricks des Sportlers.

Das Camp beginnt täglich um 8 Uhr. Nach einem gemeinsamen Frühstück geht es in den weiß-blauen Trikots auf den Rasenplatz von Germania Schöneiche. Dann wird zum Beispiel an der Technik beim Pass und beim Torschuss gefeilt. Dabei ist dem Ex-Mittelfeldspieler ein Ausgleich von leichten und schweren Übungen wichtig. „Wir haben uns am ersten Tag zusammen gesetzt und die verschiedenen Leistungsniveaus der Teilnehmer analysiert“, erklärt er. Zum dreiköpfigen Trainerteam gehören noch Simon Rößner, Stützpunkttrainer vom DFB, und Marcel Czekalla.

Etwa die Hälfte der Jungs ist Mitglied von Germania Schöneiche. Mattuschka kommt jeden Tag aus Alt-Schmöckwitz. Es ist sein neuntes Trainingscamp, aber das erste in Schöneiche. Der Fußballer lobt die Anlage und das gute Essen. Einen Vorteil sieht der ausgebildete Trainer bei seinem Konzept in puncto Zeit: Im Camp können die Kinder beispielsweise spezielle Kurzpasstechniken oft wiederholen. Diese Zeit haben sie im Verein meistens nicht. Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz: Mal wird auf einem kleinen Feld Fußball gespielt – und keine Technik gepaukt, mal lässt Mattuschka auf vier Tore spielen.

Und was kommt beim Nachwuchs an? „Das Freistoßtraining mit Tusche ist am besten“, meint Gustaf – „Tusche“ ist Mattuschkas Spitzname. Dagegen fiebert der elfjährige Kieran dem Spiel mit Ball entgegen. Am Donnerstagmittag schleppt der Ex-Profi jedoch erstmal Eimer mit Wasser an. Statt einer Abkühlung müssen die Spieler befüllte Becher durch Hindernisse jonglieren – Koordination und Schnelligkeit sind gefragt. Übung macht eben den Meister.