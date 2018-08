Wegen Personalnot früher geschlossen

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Der Einzelhandel galt bislang als weitgehend verschont vom Fachkräftemangel. Dennoch können manche Geschäfte ihre Öffnungszeiten nicht mehr abdecken. Betroffen sind vor allem Händler, die Spezialisten brauchen.

Zwei Apotheken von Swen Klatte und Tilo Görmann in Zehdenick bleiben Mittwochnachmittags und an den Sonnabenden geschlossen. Ändern wird sich daran so bald wohl nichts. „Es hat sich eingebürgert“, sagt Swen Klatte. Die Arztpraxen hätten mittwochs ohnehin nur bis mittags offen. Auch den Sonnabend könnten die Kunden inzwischen verschmerzen. „Es gibt kaum Klagen“, sagt der Apotheker. Die Entscheidung wurde aus der Not heraus getroffen, weil nicht genügend qualifiziertes Personal zur Verfügung stand.

Gerade auf dem Land ist es für Apotheker schwierig, Nachwuchs zu gewinnen. Denn Arzneien dürfen nur Experten herausgeben. Den Hut haben in den Geschäften Apotheker auf, die dafür fünf Jahre studiert haben. Ihnen stehen pharmazeutisch-technische Assistenten zur Seite. Ihre Ausbildung dauert drei Jahre und kostet Schulgeld. „Sie bekommen keine Ausbildungsvergütung und ausgebildet wird in Berlin“, sagt Swen Klatte. Die damit verbundenen Probleme: Viele wählen lieber eine Ausbildung, bei der man auch schon etwas verdienen kann. „Und wer erstmal in die große Stadt gezogen ist, kommt selten zurück.“

Apotheker Klatte sagt, dass die Berufsausbildung attraktiver gestaltet werden muss. Für pharmazeutisch-technische Assistenten müsse es möglich sein, zusätzliche Qualifikationen und damit auch mehr Befugnisse zu erreichen. Ohne Apotheker an ihrer Seite dürfen sie bislang nicht arbeiten. „Das könnte in Zukunft schwierig werden.“ Der Apotheker klagt, dass die Kammern bislang kaum bereit für Innovationen und Reformen seien. „Schwierig ist das auch, weil die pharmazeutische Industrie ebenfalls auf der Suche ist und jungen Menschen attraktive Angebote macht. Da muss sich etwas ändern.“

Ein Oranienburger Fischladen schließt seit einigen Wochen gleichfalls früher, schon um 15 Uhr. Auch für solche Geschäfte ist die Personalsuche schwieriger. „Für die Verarbeitung und den Verkauf von Fischwaren sind spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten nötig. Da kann ich nicht einfach einen Verkäufer hinter den Tresen stellen“, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Berlin-Brandenburg, Günter Päts. Das gleiche gelte für Fleischhandel und Bäckerhandwerk. Auch für die Arbeit in Bau- und Pflanzenmärkten würden besondere Anforderungen gestellt. „Das kann eben nicht jeder machen.“

Es ist zu spüren, dass es für einzelne Händler schon eng werde. Von einem größeren Fachkräftemangel will Päts noch nicht sprechen. „Das ist eher ein punktuelles Problem.“ Vor allem im berlinnahen Raum sei die Fachkräfteversorgung noch gesichert, auch wenn es für einige schwieriger werde, gute Leute zu finden. Aber die Branche sei bei jungen Leuten noch beliebt. „Und wir bezahlen vergleichsweise gut. Eine Verkäuferin mit sieben Berufsjahren erhält in Brandenburg 2540 Euro brutto.“ Laut Päts spielt sich aber unter den großen Einzelhandelsketten inzwischen ein Tauziehen um die besten Kräfte ab. „Ich nenne keine Namen, aber eine Handelskette zahlt inzwischen mehr als den Tariflohn. Das macht sie als Arbeitgeber natürlich attraktiv. Und es lässt die anderen nicht unbeeindruckt.“ Was die Zukunft betrifft, sieht er Handlungsbedarf. „Wir müssen stärker für unsere Ausbildungen werben.“