Ein Schotte fühlt sich in Briesen pudelwohl

Cornelia Link-Adam

Briesen (MOZ) Zu Hause in... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Francis Carr aus Biegen.

Francis Carr fällt auf. Statt T-Shirt und Jeans trägt er Schottenrock und Schießstock, auf dem man auch gut sitzen kann. In Händen hält er statt Whiskey in der Hitze lieber Apfelsaft. „Sieht genauso aus“, sagt der 76-Jährige lachend. In schottischer Montur besuchte er jüngst die Highland-Games in Fürstenwalde, auch das Seniorentreffen in Biegen. Hier, im kleinen Dörfchen im Osten Odervorlands, ist er zuhause. In einer kleinen Mietwohnung gegenüber der Kirche lässt er es sich gut gehen.

„Man könnte mich bezeichnen als geborenen Deutsch-Hasser, denn das bekam man ja mit in die Wiege gelegt“, sagt er. Damals, das war 1942. Er erblickte in London das Licht der Welt. England war im Krieg. Eltern gab’s nicht. „Im Alter von sechs Monaten wurde ich von einer schottischen Dame adoptiert. Die war verlobt, die Ehe kam aber nicht zustande.“ So wurde Francis Carr von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen.

Als Kleinkind zogen sie in die Nähe von Cambridge. „Hier habe ich gelebt, bis ich 17 Jahre alt war“, erinnert sich Francis Carr, dessen typischer englischer Akzent seine Wurzeln erahnen lassen. Im Chor habe er schon als Junge gesungen, dann kam er auf eine Privatschule. Nach dem Abitur an einem technischen College folgte vier Jahre lang in Dublin das Studium zum Elektronik-Ingenieur. „Damit war ich einer der ersten, die in dem Beruf ausgebildet wurden.“ Schnell fand er Anstellungen in der Forschungsabteilung der Britischen Post in Cambridge und später auch bei der Kriegsmarine.

Fünf Jahre später ging er in die Wirtschaft. Er lernte seine Frau kennen. Die war Austauschlehrerin in London, eine Deutsche. In London kauften sie ein Haus, er wurde Vertreter. Das führte ihn auch nach Deutschland, in den Ruhrpott. „In der Schule hatte ich nicht nur Französisch, sondern auch ein Jahr lang Deutsch. Das kam mir sehr zu Hilfe.“ Als Techniker für Röntgengeräte war er unterwegs, auch als Vize-Exportleiter einer Bergbaufirma. Telefonanlagen, Fernmelder und das Internet führten Francis Carr durch die ganze Welt. „Am PC sitze ich schon seit 1965.“ Zusatzqualifikationen machten ihn zum IT-Fachmann. Er hat als Angestellter programmiert, auch als Selbstständiger. Drei Kinder – zwei Söhne, eine Tochter – mussten ernährt werden. „Ich war sogar mal Zugbegleiter.“

Nach der Deutsch-Deutschen-Wende kam er in den Osten. „Nordrhein-Westfalen war schließlich Partnerland von Brandenburg.“ So landete Francis Carr im September 1990 in Fürstenwalde, gab jahrelang im Auftrag des Arbeitsamts Computerkurse in der Region. „Ich bin 60 000 Kilometer im Jahr Auto gefahren, am Wochenende immer zurück nach Essen.“

Die Ehe war da schon längst geschieden. „Als Pensionär war es mir dort nach zehn Jahren zu langweilig. Ich habe gedacht, ich gehe dahin zurück, wo die Leute nett zu mir waren.“ Nach Brandenburg. Seit 2016 lebt der Schotte in Biegen. „Ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, kenne die Landwirtschaft“, sagt er. Wenn er nicht seine Kinder in Bochum, Düsseldorf und München mit deren Familien besucht, ist er der Fahrer vom ehemaligen Jacobsdorfer Pfarrer Andreas Althausen. Der wohnt mit seiner Frau gleich nebenan im Biegener Gutshof. Touren zum Einkaufen, zu Ärzten oder Veranstaltungen – kein Problem für Francis Carr. „Jüngst waren wir zusammen in Schottland. Da habe ich ihnen drei Wochen lang meine alte Heimat gezeigt.“

Wenn es die Zeit erlaubt, fotografiert er, tanzt schottischen Volkstanz und spielt Geige. Er programmiert noch immer PCs, gibt Nachhilfe in Mathe und Englisch. Nein, einen Dudelsack habe er nicht, erklärt er. Und was der Schotte unterm Rock trägt – die Frage lässt er unbeantwortet und grinst.