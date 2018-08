Körperklänge an der Oder

Christopher Braemer

Lebus (MOZ) Eigentlich ist es eine absurde Szene: Auf einem Berg an der Oder sitzende Jugendliche klatschen abwechselnd in die Hände und auf das hölzerne Parkett einer Terrasse. Es ist früh am Morgen, von der Naturerlebnisstätte Oderberge-Lebus (Märkisch-Oderland) überblickt man die Oderwiesen bis nach Frankfurt.

Doch von dem Panorama lässt sich keiner ablenken: Die zweite Reihe setzt mit neuen Körperklängen ein. Die jungen Leute klopfen sich auf Brust und Schenkel – dann schnipsen sie im Takt mit den Fingern. Die sogenannte Body Percussion ergibt eine Rhythmik, der sich das Ohr nicht entziehen kann. Dass Tanzen früher anders ging, ist den – ausschließlich – jungen Damen im Alter von zehn bis 23 Jahren auf dem Hügel an der Oder egal. Sie sind hier, um sich kreativ auszuprobieren.

„Durch die kleine Gruppe lernt man schneller, man kann mehr mit den Choreografen reden“, lobt Julia Börke. Für die workshoperprobte Fachabiturientin ist „Body Percussion“ kein Fremdwort. Zusammen mit elf Mädchen probt die 18-Jährige seit Montag unter dem Motto „Die Oder – Grenze oder Sehnsucht? Aufbruch oder Ende?“. Sie tanzen, fotografieren, filmen und schneiden Videos. Dabei lernt jeder etwas dazu.

„Ich habe zum ersten Mal Hip-Hop ausprobiert, normalerweise tanze ich Standard. Aber es macht Spaß in der Gruppe, vor allem wenn man in verschiedenem Alter ist – der Tanz verbindet“, sagt Nataliya Krasovska. Mit 23 ist die in Frankfurt studierende Ukrainerin die Gruppenälteste. Der Rest der Truppe kommt aus ganz Brandenburg: aus Erkner, Eisenhüttenstadt und Dörfern irgendwo dazwischen. Bei dem kulturellen Experiment werden die Nachwuchskünstler von Profis betreut: beim aktuellen Workshop von Choreografin Kati Heidebrecht und von Mathias Rümmler, Fotograf und Bühnenbilder.

Es ist der sechste Workshop des Pilotprojektes „Move – Art – Xchange“ (Bewegung, Kunst, Austausch), kurz „Max“, in der Region. „Max“ ist ein Ableger eines von der Universität Hildesheim mitentwickelten Modellprojektes. Es soll Jugendlichen im ländlichen Raum Lust auf Kultur machen.

Das Projekt wird in mehreren Bundesländern umgesetzt – in Brandenburg vom Staatsorchester Frankfurt (Oder). Dort werden die Jugendlichen sämtlicher „Max“-Workshops am 24. November auftreten. Das Projekt richtet sich an Teilnehmer ab 13 Jahre, aber ist auch offen für Studenten. Für den nächsten Workshop im September werden bereits Interessenten gesucht.

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. „Here we go“, spornt Kati Heidebrecht an und tippt auf ihr Smartphone, das mit der Bluetooth-Box auf der Holzterrasse verbunden ist. Gesagt, getan: Die Jugendlichen tanzen Hip-Hop zum Hit des US-Amerikaners Charlie Puth, „So long“.

Die Hamburger Choreografin Kati Heidebrecht bietet den Brandenburgern eine Woche lang professionelles Training in Modern Dance, Streetstyle und Hip-Hop. Auch wenn sie normalerweise mit Profis arbeitet, macht ihr das hier merklich Spaß. „Es ist natürlich was ganz anderes, es ist lockerer und es gibt einen anderen Zugang.“

Obwohl es in den Oderbergen spaßiger zugeht als im professionellen Show-Geschäft, geht es voran. „Man merkt die Fortschritte Tag für Tag“, sagt Mathias Rümmler, der die Workshopteilnehmer fotografiert, während sie sich ausprobieren. Innerhalb von wenigen Tagen hätten sie bereits merkliche Fortschritte gemacht, sagt der 49-Jährige.

Der Fotograf und Bühnenbilder erarbeitet mit den Jugendlichen Fotoideen und dreht ein Video von der gemeinsamen Arbeit. „Wir versuchen, an moderne Medien anzudocken, beschäftigen uns viel mit dem Smartphone.“

Die beiden Trainer lernen auch nicht aus. „Die Mädels haben mir gestern den Cup-Song gezeigt“, berichtet Kati Heidebrecht überrascht. Beim „Cup-Song“, der sich via YouTube weltweit verbreitete, wird ein Becher in Ergänzung zur Körperpercussion eingesetzt. „Und ich lerne immer mehr über Instagram – da haben die Mädels mehr Ahnung“, gibt Fotograf Rümmler zu.

Nächster Workshop vom 22.–23. und 29.–30. September, Anmeldung unter: assistenz@bsof.de, www.moveartxchange.de, Konzert am 24. November in der Konzerthalle Frankfurt (Oder)