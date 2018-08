Tiere im Zoo trotzen der Hitze

Heike Jänicke

Altreetz (MOZ) Temperaturen über 30 Grad Celsius scheinen sie nicht zu stören. Während Menschen mit der Hitze zu kämpfen haben und der eine oder andere auch gesundheitliche Probleme hat, kommen die Tiere im Oderbruchzoo erstaunlich gut damit klar.

Sie haben sich an diesem Nachmittag ein schattiges Plätzchen gesucht – die Kängurus des Oderbruchzoos. Lang gestreckt liegen sie in ihrem Gehege unter einem Baum und lassen es sich gut gehen. Die Beuteltiere kennen die Hitze. Sind sie doch ursprünglich in Australien beheimatet. Dass sich auch all die anderen Zoo-Bewohner dem Wetter angepasst haben und die Situation besser meistern als die Menschen, findet Peter Wilberg erstaunlich. „Die einzige große Schwierigkeit, die wir haben, ist die Tatsache, dass die Besucher ausbleiben. Wer geht schon bei über 30 Grad Celsius in den Zoo“, zieht er die Stirn kraus.

Dass sich die Tiere in der Anlage wohl fühlen, dafür sorgen die Tierpfleger um Sabine Klein. Schon morgens um sieben Uhr startet das Team. Da beginnt das Füttern. Die Tränken werden gereinigt. Das sei gerade bei den heißen Temperaturen wichtig. „Wir können das Wasser nicht stehenlassen. Das muss gewechselt werden“, erklärt Peter Wilberg. Das verursache einen höheren Wasserverbrauch. Begünstigst wird dies noch dadurch, dass die Gehege mit Wasser ausgespritzt werden. „Wir entnehmen das Wasser aber aus der eigenen Wasserversorgung“, versichert der Chef.

„Natürlich sind die Tiere in der Hitze ein bisschen träger als sonst“, so Wilberg. Aber die Pferde zum Beispiel würden schon morgens um 7 Uhr in der Sonne stehen und die dann noch angenehmen Temperaturen genießen. Und die Nandus suchen Abkühlung in den kleinen Mulden der Gehege, in denen das Wasser stehen bleibt. Gar nicht toll fanden allerdings die Hängebauchschweine die Dusche, mit denen die Tierpfleger für Abkühlung sorgen wollten. „Jetzt sind sie beleidigt und lassen sich von Sabine Klein nicht mehr streicheln“, plaudert der Zoochef aus dem Nähkästchen.

Auf den Einzug in den Zoo allerdings noch warten muss die zweite Kameldame. „Wir haben uns mit dem Spremberger Zooleiter darauf geeinigt, dass wir erst die Hitzeperiode zu Ende gehen lassen und dann das Kamel nach Altreetz holen“, berichtet Peter Wilberg auf Nachfrage. Eigentlich sollte das zweite Kamel der Altreetzer Kameldame Rosi schon lange Gesellschaft leisten. „Doch das Risiko, dass beim Transport etwas mit dem Tier passiert, war zu groß“, meint der Zoo-Leiter. Der Transporter sei geschlossen. Zur Körperwärme käme noch einmal die Hitze von außen dazu. Das sei nicht zu verantworten.

Um Verantwortungsbewusstsein geht es ihm auch, wenn er gleich am Zoo-Eingang auf einem Schild auf das strikte Rauchverbot aufmerksam macht. Das ist auf dem gesamten Zoogelände einzuhalten. Nur eine Zigarettenkippe reiche aus, um ein Feuer zu entfachen. „So ausgetrocknet wie jetzt war der Zoo in den mehr als 30 Jahren seines Bestehens noch nie“, zeigt sich Wilberg besorgt. Die Besucher würden sich zwar alle an das Verbot halten und außerhalb des Zoos rauchen. Dennoch macht er sich Sorgen, dass etwas passieren könnte und hofft auf baldigen langanhaltenden Regen. Der könnte die Gefahr eines sich schnell ausbreitenden Feuers bannen. Denn noch herrscht in Märkisch-Oderland hohe Waldbrandgefahr.

Der Oderbruchzoo in der Schulgartenstraße 10 in Altreetz ist täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr. Informationen und Anfragen, auch zum Feriendorf für Behinderte, gibt es unter Telefon 033457 416, Fax 033457 416, beziehungsweise per E-Mail an info@oderbruchzoo.de.