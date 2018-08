Humor geht durch den Magen

Inga Dreyer

Potsdam (freie Autorin) „Mit Essen spielt man nicht“, heißt es. Denn Nahrung wird meist als ernstes Thema behandelt. Sicher liegt das am Hunger in einigen Teilen der Welt, an Lebensmittelskandalen, Massentierhaltung, Glyphosat, Nitrat und vielem anderen.

Vielleicht auch daran, dass die Gräben zwischen Ernährungsgewohnheiten – vegetarisch, vegan oder fleischlich? – immer tiefer zu werden scheinen. Essen ist nicht nur Ausdruck von Geschmack, sondern auch von Ethik und Lebensstil.

Die politische wie moralische Dimension des Themas ist Grund genug, sich ihm auf satirische Art und Weise zu widmen. Unter dem Titel „Es ist angerichtet!“ zeigt die Landeszentrale für politische Bildung in Potsdam bis zum 26. Oktober Karikaturen. Ob Antibiotika-Missbrauch, Fleischverbrauch, Kükentötung oder Pestizide: Informationstafeln erläutern Begriffe und Zusammenhänge. So ist die Ausstellung lehrreich, verfällt aber nicht der Versuchung, erzieherisch zu wirken. Ob Fleischliebhaber oder Veganer: Vermutlich wird sich jeder Besucher in den Zeichnungen wiederfinden und geneigt sein, über sich selbst zu schmunzeln.

Die Anspruchshaltung heutiger Konsumenten nimmt Barbara Henniger mit ihrer Karikatur „Die Speisung der 5000 – wie es wirklich war ...“ aufs Korn. Jesus will Brot und Fisch verteilen, doch Stimmen aus der Menge fragen: „Laktosefrei?“, „Regional?“, „Unbehandelt?“.

Mit Blick auf die Lage in der Welt erscheint es nicht selbstverständlich, etwas zu essen zu haben. Gleichzeitig beeinflusst unser Essverhalten die Produktion von Lebensmitteln in anderen Teilen der Welt. Was aber können wir tun? Miriam Wurster hat eine mögliche Lösung gezeichnet: Ein Paar sitzt im Wohnzimmer neben Kuh, Schweinen und Hühnern. „Im Falle einer Katastrophe möchten wir auf Milch, Eier und frisches Fleisch nicht verzichten“, sagt der Mann.

Mit Harm Bengen, Martin Erl, Barbara Henniger, HOGLI, Frank Hoppmann, Rudi Hurzlmeier, Wolf-Rüdiger Marunde, Til Mette, NEL, Heiko Sakurai, Klaus Stuttmann und Miriam Wurster haben zwölf Karikaturisten zu der Ausstellung beigetragen. Sie zeigen kleine, humorvolle Ideen – wie ein Schwein, das nur aus Hinterteil besteht – oder verweisen auf brutale Realitäten. Auf einer Zeichnung von Harm Bengen sagt ein zerrupftes Huhn in Massentierhaltung zum anderen: „Die Jungs haben es gut! Die werden gleich nach dem Schlüpfen abgemurkst.“

Mit ihrer 20. Karikaturenausstellung bleibt die Landeszentrale für politische Bildung in Potsdam genau diesem Genre treu. „Ich glaube, dass wir an den Karikaturen am meisten mögen, dass wir staunen können“, sagt Kuratorin Martina Schellhorn. Sie bezeichnet den Erkenntnisgewinn durch Karikaturen als ein „lachendes Begreifen von politischen Zusammenhängen“. Das bietet die Ausstellung auf jeden Fall.

Sehr schön auch: Mit dem kleinen Katalog voller Karikaturen und Informationstexten darf man zu Hause weiter staunen, schaudern und schmunzeln.

„Es ist angerichtet! Karikaturen rund um die Ernährung“, bis 26. Oktober, Mo–Mi 9–18 Uhr, Do/Fr 9–15 Uhr, Landeszentrale für politische Bildung, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 17, Potsdam