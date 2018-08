„Es gibt eine Chemie, die hilft“

Heike Jänicke

Brunow (MOZ) Marina und Heiko Liebig sind gern Gastgeber. Für Freunde und die eigene Familie. Und die wächst dann auch mal schnell. Temporär. Wie in dieser Woche. Zu Gast ist Francesca Giugni und ihre Familie. Die 39-Jährige ist Italienerin und weilte vor 20 Jahren bei den Liebigs zu einem Schüleraustausch. Seither teilen sie mehr als die Erinnerungen an diesen einen wunderbaren Monat im Jahr 1998. Zwischen beiden Familien ist eine Freundschaft entstanden, die auch über Ländergrenzen hinweg besteht.

Der Tisch im Garten der Liebigs ist an diesem Donnerstagmorgen mit allerlei schmackhaften Speisen gedeckt. Frühstückszeit. Die genießen Francesca und ihr Mann Paolo (38) bei Sonnenschein und warmen Temperaturen gemeinsam mit Heiko und Marina Liebig. Die Jungs spielen vor dem Haus in der Wölsickendorfer Straße Tischtennis, die Mädchen im Haus Hotel. Es ist das erste Mal, dass Francesca mit ihrer ganzen Familie in Brunow weilt. Noch bis Sonnabend. Dann geht es nach Prag. „Bei uns fängt die Schule erst am 12. September wieder an“, erzählt die in Brescia lebende Francesca. Sie spricht fließend Deutsch. Erlernt habe sie die Sprache während ihres Schulaufenthaltes in Hannover und später in Italien im Studium zur Dolmetscherin für Deutsch und Russisch. „Aber jetzt ist mein Deutsch nicht mehr so gut“, lacht sie. Das allerdings kann wohl niemand bestätigen. Die Unterhaltung läuft wunderbar. Für ihren Mann muss sie übersetzen – ins Italienische.

Zusammen schmieden sie Pläne für die restliche Zeit und schwelgen in Erinnerungen. Etwa an die Geburt des ältesten Sohnes, Pietro. „Da waren wir gerade zu Besuch in Italien“, erzählen Heiko und Marina Liebig. „Und dann waren wir zu ihrer Hochzeit und sie bei der Hochzeit unserer Tochter Jessica und ihrem Mann Christian dabei“, so Marina Liebig. Francesca schiebt hinterher: „Sie sind öfter bei uns als wir bei ihnen.“

Die 39-Jährige gibt zu, dass sie anfangs gehofft habe, dass aus dem kurzen Aufenthalt damals etwas Dauerhaftes werde. Dass es funktioniert hat und die Freundschaft, nicht nur zwischen den einstigen Mädchen und heutigen Frauen Jessica und Francesca, sondern auch zwischen beiden Eltern, besteht, erklärt sie damit: „Irgendwie gibt es eine Chemie, die hilft.“ Vor allem Marina sei sie sehr dankbar. Sie schreibe immer viel. „Ich lese zwar alles, aber antworte nicht immer gleich“, gesteht Francesca mit einem Schmunzeln.

Feste Pläne fürs nächste Jahr gibt es nicht. Edgar und Gustav, die Kinder von Jessica und Christian Möwisch, wollen vielleicht nach Italien fliegen. „Pietro möchte auf alle Fälle wieder nach Deutschland kommen“, weiß Francesca. Der Zwölfjährige weilte im vergangenen August bei den Liebigs. Allein. Seither ist er begeistert von dem Landleben und dem deutschen Frühstück. Auf die geliebte Pasta à la Mama wollen er und seine Geschwister Filippo und Chiara (beide 9) und Guilia (4) auch in Brunow nicht verzichten.