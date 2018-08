Neues Konzept für Gedenkstätte gesucht

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Was 2010 mit einer umfassenden Neugestaltung der Dauerausstellung begann, soll nun intensiver angegangen werden. Für die Gedenkstätte Seelower Höhen hat der Landkreis Märkisch-Oderland (MOL) die Erstellung eines neuen museums-pädagogisches Konzepts ausgeschrieben. Dabei gehe es um die künftige Präsentation der geschichtlichen Ereignisse auf dem Gelände und im Museum, erklärt Thomas Berendt, der Sprecher des Landkreises. „Die Gedenkstätte als solches bleibt zu 100 Prozent Teil der Kreisverwaltung“, sagt er.

Am 1. Januar 2017 war die Einrichtung in die Trägerschaft des Kreises übergegangenen, nachdem die Kultur GmbH in ihrer damaligen Aufstellung aufgelöst wurde. Kerstin Niebsch, Leiterin der Gedenkstätte und ehemalige Geschäftsführerin der Kultur GmbH, wird ab September – vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung der Kreisverwaltung – die Mutterschaftsvertretung für die Behinderten- und Gleichstellungsbeauftragte übernehmen.

Einen Nachfolger für die Leitung der Gedenkstätte gibt es bisher noch nicht. „Da werden die Konzeptangebote abgewartet. Womöglich enthalten diese bereits personal-bezogene Vorschläge“, erklärt Berendt.

Grundsätzlich seien für das neue Konzept der seit 1972 arbeitenden Gedenkstätte folgende Themenschwerpunkte zu beachten: eine Neuorientierung bei der Besucherarbeit unter Berücksichtigung des Wegfalls der Erlebnisgeneration; museumspädagogische Angebote und die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus der Region.

Weiterhin solle auf die zielgruppengerechte Ansprache von Gästen geachtet werden. Der Umgang mit den Exponaten auf dem Außengelände soll berücksichtigt werden. Hierzu erinnert der Kreis-Sprecher an die 1,4 Millionen Euro, die mithilfe von Fördermitteln durch den Kreis für die laufende Restaurierung des Außenbereichs zur Verfügung gestellt wurden.

Das neue Konzept werde jedoch unabhängig davon finanziert. Wie viel sich der Kreis den Umgestaltungs-Vorschlag kosten lassen will, bleibe während des Bewerbungsverfahrens noch geheim. Dieses endet am 3. September. Anschließend werde die Vergabestelle des Landkreises sich mit den eingegangenen Vorschlägen auseinander setzen, bevor die Ausschreibung letztlich vom Kreistag beschlossen werde.

Die Gedenkstätte Seelower Höhen ist Erinnerungsort an die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden. Im Frühjahr 1945 starben mehr als 100 000 Soldaten unterschiedlicher Nationen im Gefecht. Auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern dokumentiert das Museum das historische Ereignis, wie auch die denkmalgeschützte Außenanlage.