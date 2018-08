Die Kripo fragt: Wo ist Otto T.?

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Seit Dienstagabend wird der 70 Jahre alte Otto T. aus Rathenow vermisst. Tagsüber war er zusammen mit seiner Lebensgefährtin im gemeinsamen Garten. Weil er sich unwohl fühlte und müde war, brachte ihn seine Lebensgefährtin am Abend zurück in die gemeinsame Wohnung. Die Frau machte sich nochmals auf den Weg zum Garten. Als sie in die Wohnung zurückkehrte, war Otto T. nicht mehr da. Seit einem Unfall zu Beginn dieses Jahres, befindet sich der Vermisste in einem schlechten Gesundheitszustand und war damit selbst sehr unzufrieden. Er litt teilweise unter starken Schmerzen und muss medikamentös behandelt werden. Deshalb könnte er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden. Otto T. ist 182 Zentimeter groß und von schlanker Gestalt. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu seinem Verbleib unter 03322/2750 entgegen.