Achtung, Schulanfänger!

Simone Weber

Westhavelland Kaum hinter den oft übergroß erscheinenden Ranzen zu erkennen, treten sie am Montag auf die Straßen und machen sich auf den Weg zu ihrem ersten Schultag. 632 Jungen und Mädchen lernen ab 20. August in den zwölf Grundschulen in Premnitz, dem Milower Land, Rathenow und in den Ämtern Nennhausen, Rhinow und Friesack erste Buchstaben kennen, dann das Lesen, das Schreiben und auch das Rechnen.

Die Sechs- bis Siebenjährigen lernen dabei nicht nur in der Schule, vielmehr sind sie teils auch zum ersten Mal allein im Straßenverkehr, im Bus und an Haltestellen. Sich richtig zu verhalten, um sicher zur Schule und wieder nach Hause zu kommen, will ebenso gelernt sein. „Auf Grund ihres Entwicklungsstands sind die kleinen Kinder den schwierigen Situationen des Straßenverkehrs oft nicht gewachsen, leicht ablenkbar und daher besonders gefährdet“, sagt Cornelia Zessin von der Deutschen Verkehrswacht Havelland. Die Verkehrswacht übergab jetzt an die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG) 50 Plakate, die auf die Erstklässler im Straßenverkehr aufmerksam machen sollen.

„Die Plakate hängen innerhalb der ersten Schulwoche an den Heckscheiben unserer Busse, um die Fahrer der nachfolgenden Fahrzeuge für die neuen Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren“, so Mathias Schmidt, HVG-Leiter Verkehr. „Im Westhavelland sind rund 35 Busse der HVG und unserer Nachauftragsnehmer unterwegs.“ Busse, die mit Warnblinkanlage an Haltestellen stehen, sollten, wenn, dann nur vorsichtig überholt werden, macht Schmidt noch einmal deutlich. „Eltern mögen ihre Erstklässler möglichst mit Bus zur Schule fahren lassen”, so der Havelbus-Angestellte. „Immer wieder werden Busse an den Haltestellen durch Pkw von Eltern behindert, die `wild´ auch im Bereich der Bushaltestelle halten, um ihre Kinder zur Schule zu bringen.” Besonders betroffen seien dabei die Jahn- und die Seeger-Grundschule in Rathenow.

Zur Einschulung erhalten Erstklässler im Rahmen der „Rote Mützen“-Aktion der Verkehrswacht des Landes Brandenburg rote Basecaps mit einem reflektierenden Rand. „Im Westhavelland haben sich in diesem Jahr sechs Grundschulen und nur drei im Osthavelland an dieser kostenlosen Aktion beteiligt“, so Cornelia Zessin. Bereits seit 14. August macht die Deutsche Verkehrswacht Havelland im Umfeld der Grundschulen mit insgesamt 50 Plakaten mit dem Motiv „Schulanfänger = Verkehrsanfänger“ auf die neuen, unerfahrenen Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Von September bis Anfang November werden die Erstklässler im Havelland wieder in der „Havelbus-Schule“ über richtiges Verhalten beim Benutzen der Busse geschult. Im Westhavelland startet diese Aktion am 11. September an der Jahn-Grundschule.