Jugendtrainer nicht nur auf Spielersuche

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Nick Schröter ist als Teenager durch Freunde zum Fußball gekommen. „Aufgrund meiner enormen Schusstechnik bin ich Torwart geworden“, sagt er lachend und bezeichnet sich als Stand-by-Fußballer. „Bei Bedarf helfe ich aus“, erklärt der 26-Jährige. Als Bauleiter bei der in Wriezen ansässigen MIB Märkische Ingenieur Bau GmbH sei er beruflich viel unterwegs. „Da bleibt fürs Fußballspielen und das Training kaum Zeit“, sagt der gebürtige Frankfurter, der seit 2001 in der Oderbruchstadt zu Hause ist. Doch das bezieht sich nicht auf den Nachwuchs beim FSV Blau-Weiß Wriezen.

Den Trainerschein habe er bereits mit 18 neben dem Abitur gemacht. Nach seinem Studium in Weimar kehrte er ins Wriezener Stadion zurück. „Der Kopf wollte mehr, als die Füße können, also habe ich mich für den Trainerjob entschieden.“ Zurzeit betreut er die C-Jugend. Saisonbeginn ist am 25. August. Was ihn an diesem Ehrenamt reizt? „Da kann ich die Entwicklung unserer Spieler verfolgen, Verbesserungen sehen. Mit den Jungs zu arbeiten, finde ich nachhaltiger“, sagt er. Und klar, er gebe damit auch etwas zurück.

Wunschlos glücklich ist er allerdings nicht. „Wir haben gerade mal zwölf Spieler in unserer Mannschaft. Wir brauchen dringend Verstärkung.“ Wer mitspielen möchte, sollte einfach zum Training kommen. Einzige Voraussetzung sei, Spaß am Fußball mitzubringen. Die Saison verspreche, spannend zu werden. Zuletzt habe man in der Platzierungsrunde der Kreisliga den siebten Platz erreicht. „Es war unser erstes Jahr in der C-Jugend und das erste auf dem Großfeld. Nach hinten raus haben wir dann auch gewonnen.“

Ziel des Trainergespanns sei es, möglichst ohne Verletzungen durch die Saison zu kommen. Deshalb habe der Verein unter anderem Sprintgurte und Sportbänder angeschafft. „Wir wollen die Jungs körperlich voranbringen“, sagt Nick Schröter und fragt sich manchmal, ob und was heute im Sportunterricht stattfindet und warum Eltern ihre Kinder so oft bringen. „Wir sind noch Fahrrad gefahren oder gelaufen“, blickt er zurück.

Nachwuchssorgen gebe es auch im Betreuerbereich. „Als Spieler kannst du nach dem Abpfiff unter die Dusche und weg.“ Als Trainer sei man immer früher und länger da. Der organisatorische Aufwand sei nicht zu unterschätzen, sagt Nick Schröter und denkt dabei zum Beispiel auch an Frage, wie sein Team zu Auswärtsspielen kommt. „Da ist es toll, wenn Elternteile wie der Papa von Sky mitziehen.“ Dafür brauche man keinen Trainerschein. „Mir war er wichtig, um eine bessere Basis zu haben.“

Und Schiedsrichter? „Da könnten wir auch mehr gebrauchen. Die Leute verdienen wirklich Respekt.“ Von draußen reinrufen und meckern, sei einfach.