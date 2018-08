„Keiner hätte diesen Flecken Erde, auf dem wir gerade stehen, vor 29 Jahren lebend erreicht“

Silvia Passow

Schönwalde-Glien „Meine Mutter war ein sogenannter Grenzgänger. Sie arbeitete in Berlin-West und fuhr jeden Morgen über Falkensee mit der S-Bahn zu ihrer Arbeitsstelle. Am 13. August war sie an der Ostsee. Eigentlich wollte sie nach ihrem Urlaub abends von der Arbeitsstelle nicht wieder zurück nach Schönwalde kommen. Doch für sie, so wie für viele andere Grenzgänger auch, gab es einen Einschnitt im Leben, der fast drei Jahrzehnte andauerte. Auf der Ostsee sah sie zwar die vielen Militärschiffe, aber sie wusste nichts von der Schließung der Grenze. Im Speisesaal angekommen - Totenstille unter den Urlaubsgästen. Bis auf einen Offizier, der sagte: „Endlich ist die Grenze dicht.“

Bodo Oehme (CDU), Bürgermeister von Schönwalde-Glien, berichtete ganz persönlich von jenen schicksalhaften Stunden aus dem Leben seiner Mutter, am 13. August 1961. Stellvertretend für viele andere Schicksale: Familien, die getrennt wurden, Menschen, die plötzlich ihre Arbeit verloren, Liebesbeziehungen, die kein Happy End finden durften. Am Montag legten er und zahlreiche Gäste, unter ihnen der Bezirksbürgermeister von Berlin-Spandau, Helmut Kleebank (SPD), Staatssekretärin Ines Jesse (SPD), Landtagsabgeordnete Barbara Richstein (CDU), der Bürgermeister der Gemeinde Dallgow-Döberitz, Jürgen Hemberger (Freie Wähler), der Brieselanger Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU), Kai Wegener (CDU/ Mitglied des Deutschen Bundestages), mehrere Kränze zum Gedenken an die Opfer der Berliner Mauer am Mahnmal „Steinerne Brücke“ in Schönwalde-Siedlung nieder.

Etwa siebzig Gäste waren Oehmes Einladung gefolgt. In seiner Rede zum Gedenken erinnerte er nicht nur an die Geschichte, auch an die politischen Reaktionen oder auch Nicht-Reaktionen. Er rief auf, nicht zu vergessen, die Schicksale, die Mauer, den Stacheldraht, die Gräben, die Mienen, die Selbstschussanlagen. Keines der Opfer dieses mörderischen Bauwerks darf vergessen werden, auch wenn deren genaue Zahl bis heute nicht bekannt ist.

An der Berliner Mauer verloren beinahe 200 Menschen ihr Leben. „Zwei der Todesopfer gibt es auch an unserem Abschnitt zu Spandau zu beklagen. Ihre Namen waren Dietmar Schwietzer und Ulrich Steinhauer. Letzteren schoss sein Streifenpartner in den Rücken. Auf Dietmar Schwietzer wurden sage und schreibe 91 Schuss abgegeben. Das sind mehr als drei Magazine. Wie kommen die Schützen nur darauf, 91 Schuss abzugeben nach dem Schießbefehl?“ Zwei orangefarbene Stelen mit ihren Namen stehen am Mahnmal, sollen erinnern und mahnen, stehen gegen das Vergessen.

Um dieses Vergessen sorgte Oehme sich in seiner Rede besonders. „Wo sind unsere Kinder“, fragte er. „Es sollen übrigens gegenwärtig nur noch 32 Prozent der unter 30-jährigen befragten in Deutschland lebenden Personen gewusst haben, was am 13. August 1961 geschah. Das stimmt mich traurig.“ Oehme berichtete, dass das Schönwalder Mauerdenkmal wesentlicher häufiger von weit angereisten Gästen, als von hier Beheimateten besucht wird. Er wünscht sich, dass diese Epoche Deutscher Geschichte in den Schulen mehr Raum finden würde. Er selbst ist in Schönwalde an der innerdeutschen Grenze aufgewachsen. „Viel Leid hat die Mauer in viele Familien gebracht. Betrogen wurden die Menschen um wertvolle Jahre.“

Oehme will auch weiterhin jedes Jahr an den 13. August 1961 und seine Folgen erinnern, will nicht zulassen, dass wir verlernen, uns zu erinnern. „Helfen sie mit, dass ein derartiges Unrechtregime zu Lasten unserer rechtstaatlichen Demokratie, zur Errichtung einer Diktatur, keine Chance haben wird. Nirgendwo in Europa.“

Auch Helmut Kleebank erinnerte in seiner Rede an demokratische Grundwerte. „Es ist nicht selbstverständlich, in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben.“ Dann wurde es still auf dem Gelände an der Steinernen Brücke, ein Moment der Ruhe, im Gedenken an die Opfer, auf diesem Fleckchen Erde, den „vor 29 Jahren niemand von uns lebend erreicht hätte“, so Oehme.