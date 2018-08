Rund 2,63 Millionen Euro werden investiert

Sandra Euent

Brieselang Gerade rein in den Dachbalken schlug Bürgermeister Wilhelm Garn den letzten Nagel vor rund einer Woche. Nach rund fünf Monaten Bauzeit konnte mit Bürgern, Gemeindevertretern und einigen Kitakindern an der neuen Kita in Brieselang Richtfest gefeiert werden. Geschätzte 2,63 Millionen Euro wird der Neubau insgesamt gekostet haben, wenn er Ende des Jahres fertiggestellt und bezogen sein wird.

Entstanden ist dann eine Kindertagesstätte mit insgesamt 108 Plätzen, davon 36 Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren. Die Einrichtung wird in Trägerschaft des Jugend- und Sozialwerkes gemeinnützige GmbH Oranienburg betrieben werden. Das bereits feststehende pädagogische Konzept lautet „Selbstständigkeit lernen - Sozialverhalten aneignen - Kreativität entfalten“.

Der Bau wurde mit 162.500 Euro durch die ILB gefördert. Das neue Haus steht auf einem rund 3.700 Quadratmeter großen Grundstück am Forstweg Ecke Wustermarker Allee, auf dem sich auch das alte Brieselanger Rathaus befindet. Dieses wird zur Zeit ebenfalls umgebaut und soll dann im Erdgeschoss die Gemeindebibliothek mit einer Leseterrasse beherbergen. Im ersten Obergeschoss sind Sitzungsräume sowie ein Trauzimmer geplant, im zweiten Obergeschosse Büros. Das Haus soll eine Bindefunktion zwischen Kita und Bürgern übernehmen. Es gibt ein gemeinsam genutztes Foyer.

Die Kita selbst wird dank Fahrstuhl und schwellenloser Bauweise barrierefrei sein. Der zweigeschossige, leicht geschwungene Bau enthält mehrere Gruppen- und Sanitärräume, Spielflure, einen Bewegungsraum und eine Ausgabeküche. Natürlich wird auch der Außenbereich kindgerecht gestaltet, mit Terrasse und vielen Spiel- und Klettermöglichkeiten. Im Erdgeschoss werden die Krippenkinder und im ersten Obergeschoss die Kitakinder untergebracht sein.

Der Bau hatte sich im übrigen verzögert. Zum einen sorgte der strenge Winter dafür, dass erst im März, vier Wochen später als geplant, begonnen werden konnte. Zum anderen wurde bei Baugrunduntersuchungen im Vorfeld ein Axt aus der Steinzeit gefunden, die eine umfangreiche archäologische Grabung im Herbst 2017 nach sich zog. Bürgermeister Garn betonte in seiner Rede weiterhin, dass es durchaus schwierig gewesen sei, die nötigen Handwerker für den Bau zu finden. Die Auftragsbücher der Betriebe sind eben voll.