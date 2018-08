Top-Ausbildungsbetriebe in Wustermark

Gut vorbereitet in den Job: Amir Sohail (li.) hat seine Berufsausbildung schon geschafft, Katharina Goldmann und Marvin Flecks müssen noch ein Jahr lernen. Ihr Ausbildungsbetrieb, die Wepoba Wellpappfabrik in Wustermark, wurde von der IHK Potsdam ausgezeichnet. © Foto: Stephan Achilles

Stephan Achilles

Wustermark Am vergangenen Dienstag hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam zwei Betriebe für ihr besonderes Engagement bei der Schaffung attraktiver Ausbildungsplätze gewürdigt. Aus mehr als 6.000 Bewerbern wurden die Nagel-Group und die Wepoba Wellpappenfabrik ausgewählt. IHK-Präsident Peter Heydenbluth besuchte die Firmen im GVZ Wustermark und überreichte den Betriebsleitern je einen Pokal, eine Urkunde und einen Scheck über 500 Euro. Zusammen mit dem Wustermarker Bürgermeister Holger Schreiber gratulierten Vertreter aus Politik und Verwaltung in Brandenburg.

Die Nagel-Group ist einer der führenden Anbieter für Lebensmittel-Logistik in Europa. Von Wustermark aus werden Waren frisch und schnell an den Handel im Umland verteilt. Am Standort sind derzeit 31 Auszubildende in den Berufen Fachkraft für Lagerlogistik, Kauffrau/-mann für Spedition und Logistik sowie als Berufskraftfahrer/in beschäftigt. „Eine sorgfältige Einführung und ´learning by doing´ sind die Basis unserer Ausbildung“, erläutert Niederlassungsleiter Matthias Ziegenhagen.

Das Unternehmen bietet seinen Auszubildenden von Nachhilfeunterricht über interne Schulungen bis hin zu Auslandspraktika alles, was man für einen erfolgreichen Abschluss braucht. „Für Berufskraftfahrer-Azubis übernehmen wir auch die Kosten des Pkw-Führerscheins“, verspricht der Niederlassungsleiter. Etwa 80 Prozent der Auszubildenden bleiben in der Unternehmensgruppe, die an mehr als 130 Standorten vertreten ist.

Jenny Prigann absolviert eine Ausbildung zur Verkehrsfachwirtin und internationalen Kauffrau. Sie kommt aus Brieselang. Bei einem Schülerpraktikum hat sie den Betrieb kennengelernt. „Der Weg unserer Lebensmittel ist weiter und komplizierter als ich dachte“, hat sie erkannt und Gefallen an dieser Arbeit gefunden. Norman Mahler war auf die Nagel-Group schon als Berufskraftfahrer aufmerksam geworden, bevor er sich zu einer Ausbildung als Speditionskaufmann entschloss. Drei Jahre dauert die Lehre normalerweise. Norman Mahler hat für seinen Abschluss sechs Monate weniger gebraucht. Verwaltungsleiterin Sabine Burmeister bestätigt, dass das Unternehmen intensiv nach Auszubildenden sucht. Sie verspricht eine finanzielle Unterstützung und eine erstklassige Ausbildung.

In der Wepoba Wellpappenfabrik begrüßt Geschäftsführer Thomas Rottmüller die Gäste. Die Fabrik gehört zur Panther-Gruppe und ist eine der führenden Anbieter auf dem Verpackungsmarkt. Vom einfachen Karton über die bunt bedruckte Box bis zu raffinierten Regalen oder Möbelstücken fertigt die Firmengruppe so ziemlich alles, was man aus Pappe machen kann. Und das zu rund 95 Prozent aus Recyclingpapier. „Tendenz steigend“, wie Thomas Rottmüller hervorhebt. Das Werk in Wustermark gibt es seit Juli 2004. Es ist eines von elf Unternehmen an sechs Standorten deutschlandweit.

Unter den ca. 280 Mitarbeitern sind 31 Auszubildende in fünf Berufen. Katharina Goldmann und Marvin Flecks sind auf dem Weg zur Industriekauffrau bzw. -kaufmann. „Es ist eine große Firma mit vielen Abteilungen. Damit wir eine Übersicht bekommen, wechseln wir regelmäßig. Das ist sehr interessant und ermöglicht uns, den richtigen Berufsweg zu finden“, meint Katharina aus Kyritz. Auch ein späteres Studium schließt die 21-Jährige nicht aus. Amir Sohail, der 2015 aus Pakistan gekommen ist, hat gerade seinen Abschluss als Maschinen- und Anlagenführer mit Bestnoten bestanden. Die Firmenleitung schätzt seine guten Leistungen und hat ihn in eine Anstellung übernommen. Er gehört zu den mittlerweile rund 3.500 Flüchtlingen, die derzeit einen regulären Job in Brandenburg ausüben.