Marina-Besitzer baut Hausboote in Hennigsdorf

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ein Projekt lastet Theodor Randhagen nicht aus. Während derzeit gerade im Hennigsdorfer Hafen seine kleine Marina Flexmarine entsteht, hat der Unternehmer bereits das nächste Projekt in der Pipeline. Am Walter-Kleinow-Ring in Hennigsdorf soll die neue Produktionsstätte für Hausboote seiner Marke Flexmobil entstehen. „Die Baugenehmigung habe ich bereits beantragt“, berichtet Randhagen. Im kommenden Jahr soll die ersten von zwei Hallen stehen. Die Mitarbeiterzahl wird dann von derzeit vier auf acht steigen.

Bislang wurden die neun mal drei Meter Platz bietenden Ferienunterkünfte in Velten hergestellt. Für die angestrebte Produktionserweiterung sei das dortige Gelände aber zu klein. Die acht Personen Platz bietenden und mit einer Gasheizung ausgestatteten Boote sind ab 75 000 Euro erhältlich. Randhagen setzt auf ein Charterkaufmodell mit Liegeplatzgarantie. Das bedeutet, dass der Käufer sein Hausboot auf Dauer in der Marina ankern und dort auch vermieten lassen kann, sofern er das Motor betriebene Schiff nicht selbst nutzt. Die Marina soll nach einigen Verzögerungen während des Baus in der Saison 2019 eröffnen, kündigt Randhagen an.