Holt Emma beim Mopsrennen das Triple?

Die Auszeichnungen für den schnellsten Mops des Berliner Mopsrennens der Jahre 2016 und 2017 sind in der Wohnung von Hundebesitzerin Angela Kaiser zu sehen. Ihr Altdeutscher Mops Emma war bei den Berliner Mopsrennen 2016 und 2017 mit einer Zeit von unter sechs Sekunden die schnellste Läuferin über eine 50-Meter-Strecke. © Foto: dpa/Gregor Fischer

dpa

Berlin (dpa) Holt sich die viereinhalbjährige Emma wieder die Trophäe? Nach ihren Siegen beim Berliner Mopsrennen in den vergangenen beiden Jahren winkt der Hündin an diesem Samstag der Gewinn des Triples.

Ein Sprecher des jährlichen Mopstreffens in Berlin-Lichtenrade (ab 13.00 Uhr) spricht mit Blick auf Emma schon jetzt vom „Usain Bolt der Möpse“. In jeweils unter sechs Sekunden legte sie 2016 und 2017 die 50-Meter-Strecke zurück - wofür andere Möpse durchaus 10, 20 oder im Einzelfall gar mehr als 40 Sekunden benötigten. Denn längst nicht jeder Vierbeiner nimmt wie Emma den kürzesten Weg ins Ziel - zum Vergnügen so mancher Zuschauer.

Für Emmas Halterin Angela Kaiser aus Berlin-Hermsdorf bedeutet das Rennen vor allen Dingen Spaß, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagte. Und sie wolle mit der Teilnahme zeigen, dass auch Möpse agile Tiere sind. Schließlich hielten viele Menschen Möpse für pummelig, faul und verfressen. Emma hingegen, ein Altdeutscher Mops, stamme nicht aus der „Qualzucht“, betont die 48-Jährige. Atembeschwerden, Glubschaugen, extrem platte Nase - all das habe die Mops-Dame als Rückzüchtung nicht. Auch messe Emma dadurch ein paar Zentimeter mehr. „Generell habe ich beim Mopstreffen der Vorjahre gesehen, dass Rückzüchtungen zunehmen. Das ist schön zu sehen“, sagt Kaiser.

Emma strotze nur so vor Energie, so dass sie kein spezielles Lauftraining benötige, sagte Kaiser. Sie gehe täglich ein, zwei Stunden mit ihr nach draußen, etwa in den Wald. „Emma ist spielsüchtig.“ Dass ihr Hund es zum Beispiel auf Bälle, Würstchen oder Spielzeug abgesehen hat, macht Kaiser sich auch beim Mopsrennen zunutze: Eine Bezugsperson des Hundes steht dabei mit dem Lockmittel der Wahl auf der Strecke, damit der Mops auch lossprintet. Auf Anhieb klappte es bei Emmas erster Teilnahme vor vier Jahren aber nicht mit dem Sieg: Sie wurde Vierte, im darauffolgenden Jahr belegte sie sogar nur Platz 56. „Da wurde Emma abgelenkt“, sagt Kaiser.

Insgesamt rund 60 Möpse werden nach Veranstalterangaben dieses Jahr zum Rennen auf dem Gelände des Vereins Jugend und Hund in Berlin-Lichtenrade erwartet. Zum Treffen kommen insgesamt um die 200 Halter mit ihren Tieren. Angela Kaiser schickt auch ihren zweiten Mops Konrad (2) an den Start - Siegchancen räumt sie ihm aber keine ein: „Er ist eher der Gemütliche. Er hat nicht so einen Antritt wie Emma.“ Auch beim Fressen werde er dem Mops-Klischee eher gerecht. Und die Erwartungshaltung mit Blick auf Emmas mögliches Triple? Kaiser zeigt sich entspannt: „Wenn sie nicht gewinnt, ist es auch kein Beinbruch.“