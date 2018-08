Rucksäcke für Teschendorfer Kita-Kinder

Volkmar Ernst

Teschendorf (MOZ) Bereits seit Jahren ist der Besuch der Gesellschaft für Technische Übewachung (GTÜ) in der Teschendorfer Kita ein fester Termin im Jahreskalender. Allerdings kommen die Mitarbeiter nicht, um die technischen Anlagen vor Ort zu überprüfen, sondern um Geschenke abzugeben – und die darf sich die Kita-Leitung auch noch aussuchen.

Gab es im vergangenen Jahr Bobby-Cars für Fahrten durch den Garten, kam Sebastian Reiter am Donnerstag vom GTÜ-Stützpunkt mit einem Karton aufs Gelände. Darin befanden sich Rucksäcke, Trinkflaschen und Taschenlampen, wie Kita-Leiterin Christine Finck berichtet. „Wir wollen sie nutzen, wenn wir mit den Kindern eine Wanderung unternehmen. Dann hat jedes Kind ein Getränk und eine Stärkung dabei, wenn wir eine Rast einlegen.“ Die Kinder waren von den bunten Taschen und Flaschen angetan und fragten prompt, wann es denn raus in die Umgebung gehe. Wenn die Ferien zu Ende und die Schulkinder verabschiedet sind, soll das der Fall sein, so die vorläufige Planung.