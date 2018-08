Künstlerin versteigert ihre Bilder

Wiebke Wollek

Birkenwerder Freude, Wut, Zufriedenheit – ihre Kunstwerke fertigt Elli Claussnitzer in ganz unterschiedlichen Gefühlslagen an, daher hat sie ihre Ausstellung auch „Emotionen in Farbe“ genannt. Ihre Ausstellung ist noch bis 28. August im Rathaus Birkenwerder zu sehen. Sie endet um 15 Uhr mit einer Finissage, bei der die Malerin Elli Clauss-nitzer einen Großteil ihrer Bilder versteigern möchte. Sie wird selbst anwesend sein und die Angebote für ihre Bilder entgegennehmen.

Seit Anfang Juli schmücken die 18 Bilder den Rathausflur im Erdgeschoss. So unterschiedlich sie auch sind, eines haben fast alle gemeinsam: Während ihrer Entstehung ließ die Hobby-Künstlerin klassische Musik im Hintergrund laufen.

Kunst war zwar schon immer eine ihrer Leidenschaften, doch erst im vergangenen Herbst hat die 74-Jährige mit dem Malen in Acryl begonnen und seitdem schon eine beachtliche Sammlung erstellt. „Ich kann die Bilder nicht alle behalten, dafür fehlt mir der Platz. Außerdem mag ich es, Dinge weiterzugeben und andere damit zu erfreuen“, erzählt die Rentnerin, die vor elf Jahren von Berlin nach Birkenwerder umgezogen ist.

Ihr Berufsleben hat sie als Tänzerin verbracht. Heute lässt es Elli Claussnitzer ruhiger angehen, fährt gerne mal an die Ostsee zum Entspannen. Inspiration holt sie sich in Anleitungen und Videos aus dem Internet. Beim Malen verwendet sie unterschiedliche Techniken, wie die Folien-, Tropf- und Kratztechnik oder Strukturvorbereitungen mit Kaffee und Sand. Vieles hat sie sich selbst beigebracht. Anleitungen und Videos haben der Malerin die Recherche erleichtert und sie motiviert, es selbst auszuprobieren. Besonders hat es ihr das sogenannte Pouring (Fließtechnik) angetan, das gerade als Trend aus dem USA nach Deutschland herübergeschwappt ist. Dabei entstehen abstrakte Gemälde, deren Ergebnisse nicht vorhersehbar sind. „Am liebsten kombiniere ich dabei zwei oder drei Farben pro Bild“, erklärt Elli Claussnitzer. In der Zukunft möchte sie noch mehr Bilder mit dieser Fertigungstechnik kreieren.