Großes Chorkonzert in der Kirche

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Gemeinsames Singen hat in Hattingen an der Ruhr eine lange Tradition, der Männerchor besteht seit mehr als 140 Jahren. Jünger sind der Gemischte Chor und der Jazz Chor. Alle drei Ensembles bilden die Hattinger Sängervereinigung, die sich seit vielen Jahren auf Konzertreisen begibt. Dieses Mal stehen Berlin und Oranienburg auf dem Programm der aktuell 104-köpfigen Sängervereinigung.

Ein äußerst abwechslungsreiches Chorkonzert von Sakral bis Pop bieten die Hattinger Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Gregor Brück an diesem Sonnabend um 17 Uhr in der Oranienburger Sankt Nicolaikirche. Eine besondere Beziehung zu dieser Kirche hat Bärbel Kneller. Sie ist die Frau des Sängervereinigungsvorsitzenden Burkhard Kneller. Bärbel Kneller, die damals noch Bärbel Kohlberg hieß, wurde vor 70 Jahren in der Nicolaikirche getauft. Am Sonntag treten die Sängerinnen und Sänger von der Ruhr noch in der Berliner Gedächtniskirche bei einem Abendmahl-Gottesdienst auf. Der Eintritt zum Konzert in St. Nicolai ist frei.