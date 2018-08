Oberhavel Kliniken übernehmen Pflegeschulen

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Die Oberhavel Kliniken übernehmen die Neuruppiner AGUS Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe und die AGUS Schule für Gesundheits- und Sozialberufe Oberhavel in Oranienburg. Der Klinikverbund übernimmt damit die Trägerschaft für die Altenpflegeschulen in Neuruppin und Oranienburg sowie eine Weiterbildungsakademie. Das geht aus einer Mitteilung der Oberhavel Kliniken von Freitag hervor. Ziel sei es, dem bundesweiten Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken und den Personalbedarf an Pflegefachkräften in der Region langfristig zu sichern. Geplant ist zudem eine neue Krankenpflegeschule.