Neues vom Zehdenicker Raketensommer

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Mit den unendlichen Weiten des Weltalls haben sich die Hort-Kinder in der Linden-Grundschule im Rahmen ihres Ferienprogramms beschäftigt.

Vier Astronauten machten auf dem Ferienplaneten eine Notlandung und baten um Hilfe bei der Reparatur ihrer Rakete. Was daraus geworden ist, zeigen die Kinder und ihre Erzieher jetzt im Schaufenster der Greifen-Apotheke in Zehdenick. Denn nach der Notlandung der Rakete wurde fieberhaft an der Reparatur gearbeitet, damit die Astronauten ihre Reise ins Weltall fortsetzen konnten. Noch ein paar Tage können die Rakete und einige andere Dinge aus dem Weltall im Schaufenster der Apotheke von Dr. Ute Ramin bestaunt werden.