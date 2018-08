Initiative will Wasserqualität des Vielitzsees verbessern

Siegmar Trenkler

Vielitzsee (MOZ) Es gibt viele Gründe, warum die Wasserqualität des Vielitzsees so schlecht ist. Schon allein die Umgebung des Gewässers begünstigt es, dass zu viele Nährstoffe im Wasser landen. Dennoch gibt es Möglichkeiten, die Entwicklung umzudrehen, und genau das will die Initiativgruppe „Hilfe für den Vielitzsee“ erreichen.

Dass die vor ihnen liegende Aufgabe leicht fallen wird, das glauben weder Vielitzsees ehrenamtlicher Bürgermeister Dieter Fischer noch Heidi Küttner-Neuhaus. Sie beide engagieren sich wie viele andere in der Gruppe, die erreichen möchte, dass der schlechte Zustand des Gewässers verbessert wird. Wer den See kennt, weiß, dass das durchaus notwendig ist. Eine fast konstant bräunliche Färbung, Sichttiefen weit unter 50 Zentimetern – all das wegen zu vieler Nährstoffe, die sich im Wasser befinden.

Wieso ist der Zustand des Sees so schlecht?

Der Vielitzsee hat eine Durchschnittstiefe von etwa drei Metern. Das Gewässer speist sich aus zwei Zuflüssen: der Adderlaake, die zuvor durch landwirtschaftlich stark genutzte Gebiete im Nachbarkreis Oberhavel fließt und von dort Nährstoffe mitführt, sowie Grundwasser, das als Schichtenwasser in den See fließt und Stoffe mitführt, die zuvor aus der Erde gelöst wurden. Von 703 Kilogramm Phosphaten, die so jährlich eingetragen werden, fließen aber nur 579 Kilogramm ab. Der Rest – immerhin 124 Kilogramm – bleibt im See. Dieser wird dadurch kräftig gedüngt, was das Algenwachstum begünstigt. Das macht den See trüber, die Sichttiefe nimmt ab, und die abgestorbenen Pflanzenteile sinken teilweise auf den Boden, wodurch Faulschlamm entsteht. Für Bakterien gibt es somit reichlich Nahrung. Für Menschen jedoch wird es nicht nur unappetitlich, sondern auch potenziell gesundheitsgefährdend.

Seit wann gibt es diese Entwicklung?

Schon seit den 1960er-Jahren gibt es Untersuchungen des Sees, die die Verschlechterung der Wasserqualität klar belegen. Bereits 1975 wurde ihm eine hochgradige Belastung mit Nährstoffen attestiert. Um dem entgegenzuwirken, wurden 1986 fünf Millionen Kubikmeter Sediment entnommen. Allerdings gab das nur eine kurzzeitige Verbesserung. Seit dem Jahr 2005 ist der See im operativen Monitoring des Landesamts für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. Aufgrund der Ergebnisse von 2009 ist der See aktuell in der Zustandsklasse 5 (schlecht). Allerdings hat sich der Bund durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet, Gewässer bis spätestens 2027 in einen guten Zustand zu bringen.

Was kann geändert werden?

Die Initiativgruppe hat kein Allheilmittel parat, mit dem sich das Gewässer in kurzer Zeit sanieren lässt. Aber es gibt viele kleine Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, sagen Fischer und Küttner-Neuhaus. Da wären etwa Randstreifen mit Gehölzen, die die Nährstoffe binden. Diese könnten am See selbst, an der Adderlaake sowie an deren Zuflüssen angelegt werden. Die Düngung mit Gülle aus Viehmastanlagen könnte zurückgefahren werden. Teilweise werde diese etwa im Winter ausgebracht, wenn der Boden sogar gefroren ist, berichtet Küttner-Neuhaus. „Maßvoll und zur richtigen Zeit düngen“, sieht sie daher als eine sinnvolle Änderung an. Versucht werde auch, im Gespräch mit Grundstückseigentümern klarzumachen, dass es dem See helfen würde, wenn Ackerflächen zu Weideflächen umgewandelt würden. Fischer möchte derweil versuchen, bei der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH des Bundes (BVVG), die einige Flächen besitzt, ein Umdenken anzuregen. Er hofft, dass die BVVG ihre Areale nach Möglichkeit nicht mehr meistbietend an Großunternehmen versteigert, sondern angrenzende Landwirtschaftsunternehmen aus der Region ein Vorkaufsrecht erhalten, da diese eher ein Interesse an einem gesunden See haben. Auch ein besserer Erosionsschutz an den Feldern in Seenähe könnte laut Küttner-Neuhaus helfen, weniger Schadstoffe ins Gewässer einzutragen.

Wer kann bei der Seenrettung mithelfen?

Das soll die Bürgerversammlung zeigen, die am Donnerstag, 13. September, in der Musikscheune in Vielitz stattfindet. Bislang gab es schon Gespräche mit dem Landesumweltamt, den Wasserbehörden der Landkreise Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin sowie mit Landwirten. Denn je mehr Menschen sich daran beteiligen, desto eher kann es laut der Initiativgruppe gelingen, die Entwicklung umzukehren. Fischer und Küttner-Neuhaus sind zuversichtlich, wissen aber auch, dass das viel Zeit brauchen wird. „Vermutlich werden wir es gar nicht mehr erleben, dass der See irgendwann einmal wieder in einem richtig guten Zustand ist.“ Dennoch müsse gerade jetzt gehandelt werden, „damit zukünftige Generationen von Mensch und Tier einen klaren See zur Verfügung haben“, erklären die beiden. Alle Einwohner Vielitzsees werden in den kommenden Tagen noch einmal durch eine Postwurfsendung auf die Versammlung hingewiesen. Doch auch alle andern sind eingeladen, sich an der Rettung des Sees zu beteiligen.