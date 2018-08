Abstecher in die Heimat

Steffen Kretschmer

Glienicke (MOZ) Max Grundmann hatte innerhalb kürzester Zeit gleich doppelt Grund zum Feiern. Am späten Mittwochabend zog der gebürtige Granseer mit seinem SV Energie Cottbus bei Fortuna Glienicke (1:0) in die zweite Hauptrunde des Fußball-Landespokals ein. Und nur wenige Stunden später stand am Donnerstag sein 20. Geburtstag ins Haus.

Natürlich waren zahlreiche Familien-Mitglieder und Freunde nach Glienicke gereist, um bei der Rückkehr des Abwehr-Talents nach Oberhavel dabei zu sein. Bis 2011 durchlief Max Grundmann die Jugendabteilungen des SV Zehdenick 1920 und wagte dann den Sprung zum FC Energie Cottbus. Vom Drittligisten wurde er mit einem Vertrag bis 2020 ausgestattet, bei den bisherigen vier Saisonspielen kam er jedoch noch nicht zum Einsatz. Dennoch sagt der Oberhaveler, „dass es sportlich ganz gut läuft“. Dabei hat er natürlich vor allem die bisher sieben eingefahrenen Liga-Punkte seiner Mannschaft im Blick. Aber auch findet Grundmann nur positive Worte: „Ich fühle mich sehr wohl in Cottbus“.

Am Montag trifft Energie ab 18.30 Uhr im Stadion der Freundschaft auf den Bundesligisten SC Freiburg. Ob der ehemalige Zehdenicker, der diese Begegnung im DFB-Pokal als absolutes „Highlight-Spiel“ bezeichnet, dann erneut auf dem Feld stehen wird, ist offen. In Glienicke hatte der Cottbuser Trainer, Claus-Dieter Wollitz, so etwas wie ein Schaulaufen für den darauffolgenden Montag ausgerufen. Druck, sich unbedingt in den Vordergrund spielen zu müssen, verspürte Max Grundmann nach eigenen Angaben aber nicht. „Man darf sich anbieten, dass der Trainer einen sieht. Ich denke, dass wir alle so in die Partie gegen Glienicke gegangen sind. Keiner hatte großartig Druck. Wir haben versucht so zu spielen, wie wir es immer tun und wollten natürlich gewinnen“, sagte er.

Das mit dem Siegen klappte und damit auch der Einzug in die zweite Hauptrunde des Landespokals. Doch brachte Energie nur phasenweise das auf den Platz, was sich die Mannschaft im Vorfeld vorgenommen hatte. „Glienicke hat es natürlich gut gemacht, uns auf dem Kunstrasen spielen zu lassen, mit einem Ball, der nicht ganz optimal war. Fortuna stand hinten aber auch wirklich gut, hat stark verschoben und uns so das Leben schwer gemacht“, lobte Grundmann den Gegner aus der Landesklasse. „Wir konnten natürlich durch das relativ frühe 1:0 den Ball und auch den Gegner laufen lassen. Wir haben uns auch gute Chancen erspielt, Latte und Pfosten getroffen. Dennoch sollten auf jeden Fall ein, zwei Tore mehr fallen, um unterm Strich ein bisschen ruhiger nach Hause fahren zu können.“

Das dies nicht passieren sollte, daran arbeitete der BSC Fortuna 90 Minuten lang. Das Team von Trainer Sascha Flemming forderte die Lausitzer mehr, als sie selbst wohl auf der Rechnung hatten. Die Cottbuser Defensive, in der auch Max Grundmann immer wieder gefordert war, verlebte alles andere als einen entspannten Mittwochabend. Fängt auch ein haushoher Favorit irgendwann an zu grübeln, wenn der Gegner immer mal wieder vor dem eigenen Tor auftaucht und damit den Sieg gefährdet? „Nein“, meinte Max Grundmann, „wir wissen ja, dass wir hinten einen guten Torwart drin haben. Wir versuchen immer, unser Spiel zu machen und den Fokus auf das Hier und Jetzt zu legen, und versuchen dann, so viele Chancen herauszuspielen, wie es eben geht.“

Für eben jenen Cottbuser Keeper gab es später von Energies Co-Trainer René Renno ein Extra-Lob: „Das Spiel war nicht berauschend, da muss man ehrlich sein. Bis auf Kevin Rauhut, der zwei- oder dreimal sehr gut gehalten und uns auch die Null gesichert hat, haben sich nicht wirklich viele Spieler empfohlen. Mit ein bisschen Pech kann es 1:1 ausgehen. Wir waren zwar die bessere Mannschaft, aber Glienicke hat gut verteidigt. Das muss man anerkennen. Die Spielintelligenz, Spielverlagerungen und die Tiefe im Spiel haben gefehlt. Aber es sind alles noch junge Spieler, denen momentan die Spielpraxis fehlt. Wir haben 1:0 gewonnen, sind eine Runde weiter und das ist es, was letzten Endes zählt.“