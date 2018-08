Odin Tietsche

Grüneberg (MOZ) Eine 18-jährige Radfahrerin ist am Freitagvormittag in Grüneberg von einem Auto angefahren worden.

Die junge Frau befuhr am Freitagvormittag gegen 10 Uhr den Gehweg der Straße Dorfanger in Grüneberg. Eine 46-jährige Autofahrerin befuhr zugleich die Straße und missachtete offenbar das Vorfahrtszeichen an der Einmündung Dorfanger. Hierbei übersah sie die in falscher Richtung auf dem Gehweg fahrende Radfahrerin. Es kam zum Verkehrsunfall mit leichten Verletzungen bei der Radfahrerin sowie knapp 550 Euro Sachschaden.