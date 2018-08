Fünf Lokale mit Live-Musik an einem Abend

Christian Schönberg

Kyritz (MOZ) Nur einmal bezahlen, aber überall dabei sein – das ist erneut das Motto der Kneipennacht in Kyritz.

Insgesamt fünf Gastwirtschaften machen am 6. Oktober mit. Drei davon sind in Kyritz, die anderen beiden in Demerthin beziehungsweise in Vehlow. In Bluhm’s Hotel an der Maxim-Gorki-Straße unweit des Marktplatzes spielt das Trio Tor 11 deutschsprachige Rock- und Pop-Musik zum Tanzen. Direkt am Markt liegt das Café Schröder. Dort sind Clover auf der Bühne, eine in der Region schon häufig zu hörende Stimmungsband, die sich der irischen Folkmusik verschrieben hat. Im Kyritzer Kultureiskeller an der Brunner Straße treten No Age auf. Die Band spielt Klassiker von Beatles bis Pink Floyd. Im VertigoB5 in Demerthin, Friedensplatz 2, gibt es irsiche Musik mit Flinkfinger. Und in der Vehlower Gastwirtschaft „Zur Alten Linde“ in der Lindenstraße 11 spielt The Wilbury Clan eingängige Stücke des Folk- und Country. Zwischen den Lokalen pendeln Busse. Die Fahrten von Konzertbeginn um 20 Uhr bis zum Ende um 2 Uhr sind im Eintrittskartenpreis von elf Euro enthalten. Programmhefte gibt es in den beteiligten Lokalen. Nähere Informationen lassen sich auch im Netz unter www.kneipenfest.info abrufen.