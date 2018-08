Kreismusikschule Oberhavel erweitert ihr Angebot

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Mit dem neuen Schuljahr erweitert die Kreismusikschule Oberhavel ihr Angebot: Erwachsene können sich der Percussiongruppe anschließen oder beim offenen Singen ausprobieren. Auch Babys können ab August mit ihren Bezugspersonen auf spielerische Weise erste Erfahrungen mit der Musik machen.

Ab August bietet Kreismusikschullehrerin Meike Schmitz zusätzlich zur musikalischen Früherziehung am Dienstagvormittag Eltern-Kind-Kurse für Kleinstkinder an. „Schlaf- und Wiegenlieder, aber auch Spiellieder und Musikstücke, die Erwachsene musikalisch interessieren, sowie Fingerspiele und rhythmische Sprüche geben Anregungen, wie mit dem Baby beziehungsweise Kleinkind zu Hause gesungen und musiziert werden kann“, sagt Manfred Schmidt, Leiter der Kreismusikschule Oberhavel. Die Kinder erleben ihre Bezugspersonen singend und spielend – persönliche Bindungen würden dabei noch weiter vertieft.

Zudem plant Meike Schmitz die Kurse „Offenes Singen“ sowie „Musik und Bewegung für Erwachsene“. Das neue Angebot „Singende, klingende Sommer/Winter-Musik für und mit Stimmen von neun bis 99 Jahren“ richtet sich an alle, die Lust und Zeit haben, in entspannter Atmosphäre gemeinsam zu singen und zu musizieren. „Das Angebot versteht sich eher als offenes Singen und nicht als festes Chorprojekt. Vorkenntnisse oder besondere Fähigkeiten sind daher nicht erforderlich. Wichtig ist nur die Bereitschaft, neue musikalische Bekanntschaften zu machen und sich auf den Umgang mit der eigenen Stimme einzulassen“, sagt Manfred Schmidt.

Ab August beginnt ebenso eine Trommel- und Percussiongruppe für Erwachsene mit den Proben. Ob African, Latin oder stilübergreifend – mit den verschiedenen Instrumenten der Percussion wird geschüttelt, gerasselt oder geklopft. Unter der Leitung von Andy Gutzeit werden immer am Montagnachmittag 45 Minuten lang gemeinsam Stücke, die schließlich bei den Konzerten der Musikschule aufgeführt werden, erarbeitet und geprobt. Dabei wird die Gruppe auch Stücke des Musikschulorchesters begleiten.

Der monatliche Beitrag für das offene Singen, Musik und Bewegung für Erwachsene und die Percussiongruppe für Erwachsene beträgt jeweils zehn Euro, der für die Eltern-Kind-Kurse je 13 Euro. Die Kurse finden wöchentlich, außer in den Schulferien und an Feiertagen, in der Oranienburger Kreismusikschule, Waldstraße 38, statt. Interessierte können sich für die Kurse unter http://kreismusikschule.oberhavel.de/Online-Anmeldung anmelden. Weitere Informationen gibt es unter 03301 6017400.