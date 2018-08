Medienkompetenztag stößt auf große Resonanz

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Zum zweiten Mal hatte das Medienzentrum des Landkreises (MZ) zum Medienkompetenztag eingeladen. Thomas Feibel markiert das Wort „Medienkompetenz“ allerdings nicht mit „Gefällt mir“. Er bevorzugt den Leit-Begriff Lesefähigkeit, um zu erörtern, wie Kinder am besten mit den Smartphone umgehen können.

Der Buchautor gehört zu insgesamt fünf Referenten, die das MZ nach Neuruppin geholt hatte, um Lehrern, Eltern und sonstigen Interessierten zu vermitteln, wie die neuen Medien – vom Computer bis zum Smartphone – im Unterricht oder allgemein im Leben sinnvoll genutzt werden können.

Feibel steht einem generellen Smartphone-Verbot an Schulen, wie es in Teilen Frankreichs gepflegt wird, eher kritisch gegenüber. Das brieftaschengroße Gerät, das von überall her Informationen abrufen kann, das eine Fläche für Spiele ist und mit dem man sogar bezahlen kann, ist viel zu alltäglich als es zwangsweise ausblenden zu können: „Wer ein ausgeschaltetes Smartphone auf dem Tisch liegen hat, ist davon genauso gestresst, wie wenn es an wäre“, sagt er.

Das gilt auch für Erwachsene. Sie müssen Vorbild sein. Doch wissen Mamas und Papas selbst oft zu wenig. Gerade in den Handy-Spielen liegt eine Masche verborgen, dem Nutzer Geld aus der Tasche zu ziehen. Schwerter oder Diamanten für die Spielfigur werden von den Spielebetreibern ‚geschenkt’. Die Kinder werden so konditioniert, etwas dazu erhalten zu müssen, um bei dem Spiel Erfolg zu haben. Irgendwann kostet ein benötigtes Zusatzwerkzeug dann 99 Cent. Das läppert sich. Feibel warnt davor, Gutscheine für solche Spiele-Gaben zu verschenken: „Es geht nicht gleich um Sucht“, sagt er. „Aber es hat sich in der Spiele-Industrie etwas in einer Art und Weise verschoben – das haben die Kunden schnell nicht mehr im Griff.“

Feibel macht mehrfach darauf aufmerksam, dass keine wissenschaftlichen Studien hinter seinen Ausführungen stecken. Aber oft machen es die Episoden aus dem Alltag aus, die erhellend wirken. So die Anekdote, dass ein Freund im Bioladen mit dem Handy bezahlt – und er plötzlich zu Hause eine Nachricht bekommt, dass Brokkoli zu seinem Einkauf zusätzlich ganz gut dazugepasst hätte. „Dass wir überwacht werden, wird uns als Service verkauft“, sagt Feibel.

Er gibt Tipps. Das Einrichten einer Drittanbietersperre verhindert, dass jemand übers Handy ständig Geld abziehen darf. Verbraucherzentralen seien gute Ansprechpartner. Und auch Rat gab’s, wie das Handy im Unterricht einbezogen werden kann. Viele Thematiken werden in seinem Vortrag angeschnitten, nicht ganz vertieft. Dafür gibt es aber die Möglichkeit, nach dem anderthalbstündigen, gut besuchten Vortrag Fragen zu stellen.

Dass bei Julia Bergmann deutlich weniger Leute am Seminar teilnehmen, passt allerdings: Denn bei der Referentin geht es ganz praktisch zu – und auch ein bisschen niedlich. Letzteres hat aber nur mit den Anblick der drolligen Ozobots zu tun. Sie erinnern etwas an die gelben, kugelrunden Strickküken mit den großen Füßen zum Aufkleben. Nur haben die Ozobots Räder und einen Anschaltknopf. Wird der gedrückt, laufen sie wie von Geisterhand eine schwarze Linie entlang.

Der Clou: Auf die schwarzen Linien lassen sich bestimmte Farben in bestimmter Länge und bestimmter Reihenfolge aufkleben. Dann reagieren die Ozobots auf spezielle Art und Weise – werden zum Beispiel schneller oder machen einen Spurwechsel. Je nachdem, wie die Farben angeordnet werden, lassen sich ganze Bewegungslinien und sogar Spiele – zum Beispiel ein Ozobot-Wettrennen – programmieren: „Die Schüler bekommen dann ein Gefühl dafür, dass sich über bestimmte Codes ein Gerät steuern lässt – und für die Logik, die dahinter steckt“, sagt Bergmann.

Ozobots haben auf dem Markt ihren Preis, gerade wenn es gilt, eine ganze Schulklasse damit auszustatten. Aber sie können auch im Leih-Bestand von Bibliotheken ihren Platz finden und so Schulen zur Verfügung gestellt werden. Bergmann sieht in ihnen insbesondere die Möglichkeiten, die Intelligenz aus Kindern herauszulocken, die vielleicht nicht so gut im Lesen sind. Der textgesteuerte Unterrichtsalltag mag ihnen Probleme bereiten. Beim buchstabenlosen und doch Einfallsreichtum einfordernden Ozobot-Programm, können solche Schüler oft ungeahnte Fertigkeiten ausspielen.

Zu den ganz praktischen Möglichkeiten, die die neuen Medien bieten, gehörte auch der Trickfilm-selber-machen-Kurs von Jan Rooschüz. Dennis Romberg kam am Nachmittag mit den – neuerdings Fake News genannten – Falschnachrichten zum Vortragszuge. Auch er hatte viele Zuhörer. Ganz praktisch ging es auch bei Christian Höppner am Vormittag zu: Die Teilnehmer seines Kurses loteten das Phänomen der digitalen Rallyes aus – Bildungsinhalte werden über sozialen Austausch in den neuen Medien vermittelt.