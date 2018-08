Baustart für Mega-Leitung

Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Ab nächste Woche geht es los. Dann werden an mehreren Orten in Brandenburg Riesen-Rohre verlegt. Für die Erdgasleitung Eugal.

Die Baugenehmigung ist druckfrisch: Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) hat sie am Freitag übergeben an Christoph von dem Bussche, Geschäftsführer der Gascade Gastransport GmbH. Eugal wird Brandenburg von Nord nach Süd durchziehen. Die Trasse kommt aus Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Sie quert Brandenburg und führt weiter bis an die sächsisch-tschechische Grenze. Eugal ist Teil eines europäischen Verbundnetzes für Erdgas, das als Energieträger nach Auffassung von Gerber „auf absehbare Zeit unverzichtbar“ bleibt. Allerdings: Brandenburger Haushalte werden mit dem Eugal-Gas nicht unmittelbar versorgt. Die Leitung ist hauptsächlich eine Transitleitung, die russisches Erdgas aus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 Richtung Süden und über Anschlussleitungen auch nach Westen transportiert. Nord Stream 2 ist noch nicht fertig und international umstritten, vor allem bei osteuropäischen Staaten wie Polen und der Ukraine.

Trotz der politischen Querelen um Nord Stream 2 wird die Anschlussleitung Eugal jetzt gebaut. Die Bundesregierung und Brandenburg stünden zu dem Vorhaben, sagte Wirtschaftsminister Gerber. Und Gascade-Chef von dem Bussche lobte den „politischen Rückenwind“ für das Großprojekt in Brandenburg, das zügig voranging. 2017 hatte das Genehmigungsverfahren begonnen. Die Planungsunterlagen lagen in 30 Kommunen öffentlich aus und waren im Internet abrufbar, wie Hans-Georg Thiem, Päsident des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe als zuständiger Genehmigungsbehörde sagte. Dabei gingen bis Januar 100 Stellungnahmen von Behörden, Institutionen und Organisationen und 60 Einwände von Privatleuten ein, die das Amt geprüft hat. Auch die Baugenehmigung wird nun öffentlich ausgelegt. Wer jetzt noch Einwände dagegen geltend machen will, muss vor dem Oberverwaltungsgericht des Landes klagen. Der Bauherr Gascade besitzt auch noch nicht alle Grundstücke, die er für den Bau erwerben muss. Von insgesamt 6000 Verträgen sei „eine kleine Handvoll“ noch offen, sagte von dem Bussche.

Gebaut wird die Leitung mit Rohren der Firma Europipe aus Mülheim an der Ruhr.. Es gibt laut Gascade nur wenige Spezialisten, die solche Rohre herstellen. Auch von den zehn Firmen, die die Leitung verlegen, kommt keine aus Brandenburg. Die Ausschreibung sei europaweit erfolgt, so der Gascade-Chef, dafür würden spezielle Firmen gebraucht. Brandenburger Unternehmer seien aber beim Bau von Zufahrten einbezogen. Vor allem Beherbergungsbetriebe und Gastronomen würden von Eugal profitieren. 3000 Bauarbeiter arbeiten zeitgleich an der Trasse, die insgesamt knapp drei Milliarden Euro kostet. Etwa zehn Prozent der Investitionssumme solle in den Regionen bleiben, sagte von dem Bussche.

Dort sind von den Bauarbeiten besonders die Bauern betroffen, durch deren Felder die Leitungen laufen. „Die Landwirte sind sehr skeptisch beziehungsweise sogar ablehnend“, sagt Friedhelm Rogasch, Geschäftsführer des Bauernverbandes Uckermark. Für Landwirte bedeutet der Bau vor allem Ertragseinbußen. Dafür werden sie entschädigt, das regelt ein Vertrag der Landesbauernverbände Brandenburgs, Sachsens und Mecklenburg-Vorpommerns mit dem Bauherren. Die Landwirte aber haben bereits Erfahrungen mit der Gasleitung Opal gesammelt, die parallel zu Eugal verläuft. Beim Opal-Bau 2011 sollen Drainageleitungen im Boden beschädigt worden sein. Solche Folgen aber, beschreibt Rogasch, zeigten sich oft erst viel später. Und die Ursache sei dann schwer nachzuweisen.

Durch die neue Eugal-Leitung soll das erstes Gas 2019 strömen. Damit hat das Bauen kein Ende: Eugal besteht aus zwei Rohr-Strängen. 2020 soll der zweite Strang fertig sein.