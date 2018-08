Neue Prothese mit Drachen-Tattoo

Eine schicke, neue Beinprothese: Nastja Moltschanowa aus Weißrussland hat am Freitag vom Schwedter Orthopädietechniker Enrico Scherfel ihre vorerst letzte Beinprothese erhalten. Die Farbe orange und ein Drachentattoo zieren die Prothese, die dank vieler Spenden möglich wurde. Die Informatik-Studentin fährt am Sonnabend wieder zurück in ihre Heimat. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Eine der am längsten dauernden Hilfsaktionen für ein Tschernobyl-Opfer hat am Freitag in Schwedt ihr vorläufiges Ende gefunden. Das Mädchen Nastja aus Weißrussland hat ihre letzte Beinprothese bekommen. In 13 Jahren der Solidarität haben Einwohner aus Schwedt und der ganzen Uckermark geholfen, dass Nastja insgesamt zwölf Prothesen erhalten konnte.

Nastja heißt mit ganzem Namen eigentlich Anastasia. Sie kam mit einer Fehlbildung am rechten Bein zur Welt – eine Spätfolge des Reaktorunglücks von Tschernobyl. Ihr Schicksal hat viele Uckermärker berührt, weshalb sie dem Mädchen auf unterschiedlichste Weise geholfen haben – durch Geldsammlungen, Deutsch- und Schwimmunterricht, Reiten und medizinische Versorgung oder ein spendiertes Eis am Bollwerk. Alle nennen sie bei ihrem Kosenamen Nastja und haben sie ins Herz geschlossen.

So zum Beispiel Orthopädietechnikmeister Enrico Scherfel, der Nastja seit 2005 betreut. „Damals war sie so alt wie meine kleine Tochter“, erinnert er sich. „Nastja war geduldig und wurde selbstbewusst. So hat sie auf das Entstehen ihrer Prothesen immer Einfluss genommen. Sie wusste, wo es drückt.“ Am Freitag hat Nastja ihre vorerst letzte Bein-Prothese in Empfang genommen. Dabei verabschiedete sie sich von ihren langjährigen Freunden und Unterstützern. „Es gibt keine Worte, die ausdrücken können, wie die Hilfe in Schwedt mein Leben verändert hat“, sagte sie. „Ich wundere mich immer, dass mir so viele Leute mit großer Selbstverständlichkeit geholfen haben. Ich habe so viel Glück gehabt und bin voller Dankbarkeit.“

Nastja spricht inzwischen fast akzentfrei Deutsch. Gelernt hat sie es vor allem bei Christa und Erich Dannehl, die 2005 auf einen Hilferuf des Solidaritätsdienstes International reagiert hatten. Das Schwedter Ehepaar hat dem Mädchen jeden Sommer ein sechswöchiges Zuhause geboten und die medizinische Versorgung angeschoben. Nastja spricht längst liebevoll von „Opa Erich“ und „Frau Christa“.

Gerade Christa Dannehl war es, die unermüdlich Kontakte zu Unterstützern knüpfte und dafür sorgte, dass die Hilfe nie versiegte. Bis zu 60 000 Euro Spenden sind in den 13 Jahren der Solidaritätsaktion für alle Prothesen zusammengekommen. Das waren Spendengelder aus Schwedt und der ganzen Uckermark. „Ich habe in Betrieben, aber auch auf Seniorenversammlungen gesagt: Jeder Euro zählt. Und manche Leute haben wirklich Geld von ihrer schmalen Rente gegeben“, erinnert sich Christa Dannehl mit bewegten Worten.

Mit klopfendem Herzen denkt sie an die Anfangszeit zurück, als selbst sie nicht wusste, was aus der Aktion werden könnte. Dankbar ist sie auch für die Unterstützung aus dem Schwedter Rathaus. „Ohne Einladung der Stadt Schwedt und ohne Unterschrift des Bürgermeisters wäre eine Reise von Nastja gerade in den Anfangsjahren nicht möglich gewesen.“ Nastja ist schon wieder reisefertig. Am Sonnabend fährt sie zurück nach Hause.