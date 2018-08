Golze stellt sich vor Behördenchef

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Das Gesundheitsministerium stellt sich vor denin Kritik stehenden Präsidenten des Landesgesundheitsamtes, Detlev Mohr. Dem war im Zusammenhang mit dem Pharmaskandal in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses am Donnerstag vorgeworfen worden, entgegen früheren Behauptungen doch über möglicherweise gestohlene Medikamente informiert gewesen zu sein. Vor drei Wochen hatte Mohr im Landtag erklärt, dass alle Informationen zum eventuellen Handel mit zweifelhaften Arzneien an ihm vorbei gelaufen seien. Die Besonderheiten des Falles Lunapharm seien ihm gegenüber nie erwähnt worden.

Nach Akteneinsicht in einen Bericht der Staatsanwaltschaft Neuruppin hatte der AfD-Abgeordnete Rainer van Raemdonck am Donnerstag erklärt, dass die Informationen über die zweifelhafte Herkunft der Medikamente doch bis zum Präsidenten der Behörde gelangt seien. Das hatte auch die Ausschussvorsitzende Sylvia Lehmann (SPD), die ebenfalls die Akten studiert hatte, so gesehen. In einer Mitteilung des Ministeriums vom Freitag wurden diese Aussagen für falsch erklärt. In der Sitzung selbst hatte Ministerin Diana Golze (Linke) sich nicht dazu geäußert.